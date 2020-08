Chuyện showbiz: Đàm Thu Trang tái xuất rạng rỡ sau khi sinh con gái

Cặp đôi trai tài gái sắc Bình An - Phương Nga khiến fan thích thú khi đăng tải bức hình tình tứ nhưng "hoán đổi vị trí" đầy bất ngờ. Theo đó, nam diễn viên Bình An xuất hiện với hình tượng cô dâu, á hậu Phương Nga vào vai chú rể. Khoác lên người bộ váy cưới với nhiều họa tiết hoa, Bình An "e thẹn| tựa vai vào Phương Nga trong bộ vest đen lịch lãm. Hình ảnh "vui nhộn" của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều bình luận của khán giả. (Saostar)