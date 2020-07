Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, tình cảm bên Kim Lý tại quê nhà

Ca sĩ Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bản thân và điều khiến cô lo lắng sau sự cố nổ nồi xông hơi hồi tháng 5 vừa qua. Cô viết, "Mỗi sáng thức dậy nghe ngóng cơ thể mình xem có ổn không, kiểm tra chồng con và ông bà xem có mệt mỏi hay đau nhức gì không, sống trong sự lo lắng, mọi thứ đến khi nào mới trở lại như trước đây, tập sống với lũ và cố gắng tập sống coi mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tui đang cố gắng mạnh mẽ đây các bác ạ, chứ đụng phải yếu điểm cũng rớt lộp độp như ai. Nhưng tạ ơn trời gia đình vẫn bình an hạnh phúc là tốt rồi. Chúc mọi người ngày cuối tuần bình an và may mắn". (VOV.VN)