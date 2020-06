Chuyện showbiz: Lan Ngọc - Chi Dân trục trặc tình cảm?

Mới đây nhất, Chi Dân và Lan Ngọc liên tục khiến khán giả hoang mang khi bất ngờ có động thái lạ. Một mặt, Chi Dân up ảnh tham gia gameshow, khoe "độc thân vui tính". Mặt khác, Ninh Dương Lan Ngọc chụp hình cùng dàn trai xinh - gái đẹp Vbiz, không quên công khai xưng với Chi Pu là vợ chồng. Nhiều người cho rằng cả hai đang gặp rắc rối chuyện tình cảm. (Kênh 14)

Trong buổi giao lưu với khán giả, bên cạnh việc cover các ca khúc, Mỹ Tâm bất ngờ tiết lộ lý do tại sao cô vẫn chưa chịu lấy chồng? Cô tâm sự: “Nhiều người hỏi tại sao mình không chịu lấy chồng, mình sẽ hát cho các bạn ca khúc này để các bạn hiểu và không hỏi nữa nhé. Mình lấy chồng nhiều người sẽ cảm thấy vui. Mình không thể để cho người ta vui quá. Người ta vui quá sẽ làm nhiều chuyện không ngờ tới đâu”. (VOV.VN)

Mừng tuổi 23 hứa hẹn đầy năng lượng và bứt phá, Á hậu Thúy An đã thực hiện bộ ảnh với phong cách đầy quyến rũ và cuốn hút. (VOV.VN)

