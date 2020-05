Chuyện showbiz: Vợ chồng Nhã Phương mặc đồ đồng điệu đi hẹn hò ngày lễ

Mới đây, ông xã Đặng Thu Thảo đã khoe khoảnh khắc vợ cùng con gái nhỏ trên trang cá nhân. Đang ở những tuần cuối của thai kì nhưng Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn giữ được nhan sắc và diện mạo xinh đẹp đến bất ngờ chỉ, chỉ là hơi tăng cân hơn so với trước đây. Doanh nhân Trung Tín còn ngọt ngào gửi lời nhắn đến vợ rằng: "Everyday is a journey. And the journey itself is home" (Tạm dịch: Mỗi ngày là một hành trình và hành trình đó chính là nhà). (Zing)