Hé lộ gia thế “khủng” của nam chính bom tấn “Train to Busan 2”

Gia tài diễn xuất đồ sộ của Kang Dong Won với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như "A Violent Prosecutor", "Jeon Woo Chi", "Kundo",… Ngoài ra còn vô vàn tác phẩm điện ảnh ăn khách khác phải kể đến như "Kundo: Age of The Rampant", "The Priests",...