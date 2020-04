Huyền My đeo khẩu trang đi từ thiện, thú nhận tăng cân vì ăn quá nhiều

Ngày 13/4, Á hậu Huyền My cùng Thành đoàn Hà Nội đã đến nhiều điểm trong thành phố để tổ chức hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” triển khai 8.000 suất ăn mỗi ngày, nhằm tiếp sức cho sinh viên, công nhân và những người gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Á hậu Huyền My chia sẻ đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà trong vòng khoảng gần 1 tháng qua. Suốt thời gian vừa qua, Á hậu Huyền My nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Á hậu Huyền My cùng các thành viên khác đã nhiệt tình tham gia chương trình ‘Hà Nội nghĩa tình’ để cùng lan toả nghĩa cử cao đẹp trong những ngày cả xã hội đang căng mình chống dịch Covid-19.

Huyền My tích cực tham gia vận chuyển đồ đến các bạn sinh viên tại ký túc xã Mễ Trì - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huyền My được bầu vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII hồi tháng 10/2019.

“Là một thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII, Huyền My rất vinh dự khi lần này được đồng hành cùng thành đoàn trong chương trình ý nghĩa như Hà Nội nghĩa tình. Đây là một chương trình thiết thực, kịp thời để có thể hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội có thể chống chọi với đại dịch Covid-19. Cả Việt Nam chúng ta đang chung tay để không có ai bị bỏ lại đằng sau trong đại dịch và Huyền My rất hy vọng mỗi người dân sẽ đồng lòng, lan toả nghĩa tình để Việt Nam nhanh chóng chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Á hậu Huyền My cùng anh Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đến tận phòng các sinh viên để trao quà.

Chia sẻ về thời gian qua khi thực hiện cách ly tại nhà, Huyền My cho biết cô thực hiện nghiêm túc cách ly trong nhà và làm bạn với chú cún cưng của mình. Á hậu còn cùng chú cưng của mình chụp ảnh với thông điệp kêu gọi mọi người ở nhà để chống dịch Covid-19.