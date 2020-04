Lee Min Ho khiến fan “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh Quân vương điển trai

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim "The King: Eternal Mornach" tiếp tục "nhá hàng" loạt ảnh của nam tài tử Lee Min Ho trong vai Hoàng đế Lee Gon.

"The King: Eternal the Monarch" (Quân vương bất diệt) là dự án quan trọng đánh dấu sự trở lại sau 2 năm nhập ngũ của nam tài tử. Anh sẽ hợp tác với "cô dâu Yêu tinh" Kim Go Eun.