Lee Min Ho và “tình mới” Kim Go Eun diện đồ đôi, sánh bước tại sự kiện

Là bộ phim được mong đợi nhất trong năm 2020, quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn, "The King: Eternal Mornach" (Quân vương bất diệt) đã có buổi họp báo trực tuyến diễn ra vào ngày 16/4.

Xuất hiện trong họp báo giới thiệu phim, cặp đôi nam - nữ chính Lee Min Ho và Kim Go Eun đã thu hút sự chú ý khi diện đồ đôi, sánh bước bên nhau.

"Cô dâu yêu tinh" Kim Go Eun khẳng định vị trí trong lòng khán giả với sự trưởng thành trong diễn xuất và nhan sắc.

Góp mặt trong buổi họp báo còn có mỹ nam Woo Do Hwan. Nam diễn viên xuất hiện điển trai trong bộ vest màu đen.

Là nữ phụ đối đầu trực diện "nàng thơ" của Lee Min Ho trong bộ phim truyền hình "The King: Eternal Mornach", Jung Eun Chae nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nam diễn viên Kim Kyung Nam là một trong sáu mắt xích của phim "The King: Eternal Monarch".

Anh vào vai thám tử Kang Shin Jae, một trong những sĩ quan đồng nghiệp của Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Với sự thông minh và nhạy bén, Shin Jae là cộng sự đắc lực của Tae Eul.

Sau hai bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" châu Á là "Hạ cánh nơi anh" (tựa gốc: Crash Landing on You) và "Tầng lớp Itaewon" (tựa gốc: Itaewon Class), bộ phim "The King: Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt) hứa hẹn sẽ "thống trị" màn ảnh trong thời gian tới.