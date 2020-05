Lương Thùy Linh hóa cô dâu kiêu kỳ, khoe nhan sắc chín muồi ở tuổi 20

Đi cùng thông điệp “Say yes to the dress”, nàng hậu đã góp phần định vị xu hướng thời trang cưới Việt trong giai đoạn nửa cuối năm nay. Đồng thời giúp hiện thực hóa những mộng mơ mà các cô dâu ấp ủ: “nàng Lọ Lem tìm thấy hạnh phúc của mình”.