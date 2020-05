Những nỗi sợ hãi mà sao Hollywood phải đối mặt khi quay phim

Salma Hayek sợ rắn khi quay "From Dusk Till Dawn". Trong bộ phim "From Dusk Till Dawn", nữ diễn viên Salma Hayek đã có cảnh quay nhảy thoát y cùng với một con rắn dài quấn quanh cơ thể nóng bỏng của mình. Cô phải vượt qua nỗi sợ rắn để hoàn thành cảnh quay này.

