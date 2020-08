13.000 lao động mắc kẹt ở Đà Nẵng mong địa phương đón về quê

Đến thời điểm này, 13.000 người lao động mắc kẹt tại tâm dịch đã đăng ký với chính quyền thành phố Đà Nẵng để được về quê. Tuy nhiên, kể từ khi UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương phối hợp, bố trí phương tiện đón công dân về quê thì mới chỉ có tỉnh Quảng Ngãi thực hiện điều này. Đến nay mới có thêm 3 địa phương có kế hoạch cụ thể, còn lại gần như chưa có động thái gì để triển khai đón công dân về.

Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, số lao động tự do duy trì cuộc sống trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Tại Hội nghị Chính phủ mới đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua đây cho thấy các địa phương còn thụ động, thờ ơ với công đân địa phương mình đang còn mắc kẹt ở vùng dịch.

Những ngày qua, bà Hoàng Thị Nhung, 55 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đứng ngồi không yên. Bà Nhung là lao động tự do từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng tìm việc, thuê trọ để kiếm việc làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Thế nhưng, vừa đi làm được 2 tháng thì dịch bệnh xảy ra, việc không có, tiền mang từ quê vào cũng đã tiêu hết. May mắn bà được hàng xóm cho ở nhờ, nhưng tiền cũng đã hết, phải sống nhờ sự cưu mang của những thùng quà hỗ trợ. Giờ bà Nhung chỉ mong có xe để được về quê với gia đình chờ qua dịch lại vào kiếm việc làm.

Ở lại Đà Nẵng không còn tiền không được đi làm nên người lao động gặp nhiều khó khăn.



"Tôi mới đi làm được 2 tháng, làm tự do, ai thuê gì thì làm nấy, vì mới vào nên cũng chưa biết. Tiền lương cũng không được mấy, giờ kẹt không đi làm được. Tôi mong muốn có xe để về quê, cho tôi ít tiền để tôi về quê hoặc tôi sinh sống ở đây"- bà Nhung chia sẻ.



Hiện, thành phố Đà Nẵng có hàng chục nghìn lao động tự do hoặc công nhân mất việc làm do đại dịch Covid-19. Dịch bệnh kéo dài, nhiều người mong muốn được bố trí phương tiện để về quê. Thực tế là chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ người thuê xe ô tô hoặc ra Quốc lộ 1A đón xe về quê. Có người chạy xe máy vượt chốt cảnh sát giao thông để về các tỉnh gần như Quảng Trị, Quảng Bình. Có nhóm thanh niên còn đi bộ vượt đèo Hải Vân xuyên qua đường sắt cũng bị tỉnh Thừa Thiên Huế giữ lại chở lên đèo Hải Vân trả lại Đà Nẵng.

Lao động tự do mắc kẹt.

Trước thực tế này, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để người có nhu cầu đăng ký về quê. Đồng thời đề nghị Trung ương bố trí 2 đoàn tàu để đưa lao động tự do, sinh viên về quê. Hiện đã có hơn 13.000 người đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về quê.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù địa phương đã có nhiều văn bản đề nghị nhưng đến nay mới chỉ có tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đón công dân về quê. Hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông mới có kế hoạch đón công dân về, còn lại 50 tỉnh, thành có công dân mắc kẹt tại Đà Nẵng chưa hề phản hồi.



"Sắp tới tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông có kế hoạch đón người lao động về. Còn 1 số tỉnh thì không động tĩnh gì. Trong khi Thủ tướng chưa quyết thì các tỉnh cũng nằm im chưa thực hiện. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục kết nối với các tỉnh"- ông Nguyễn Văn An cho biết.

Người dân mong ngóng được về quê.

Đến chiều 28/8, UBND tỉnh Quảng Bình mới lên kế hoạch đón 900 công dân có nguyện vọng về quê cách ly. Theo đó, đợt 1 vào đầu tháng 9, địa phương này đón 200 người về cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.



Còn theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, địa phương đang phải cân nhắc kỹ nội dung đưa lao động tại Đà Nẵng về quê và đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, có gần 1.400 người dân tỉnh Quảng Trị đang “mắc kẹt” ở Đà Nẵng có nhu cầu về nhà. Những lao động này đã liên hệ, đăng ký với cơ quan chức năng ở Đà Nẵng.

Đến nay mới có Quảng Ngãi ra đón công dân về.

"Hơn 1 tháng nay tỉnh đã gồng mình chống dịch, bây giờ các khu cách ly vẫn đang còn phải đợi cho hết đợt cách ly mới có thể lên kế hoạch. Trường hợp nào có khó khăn thì hỗ trợ và làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con bây giờ cần ở yên tại chỗ, bà con ở trong đó đang còn hoạt động trong phạm vi thành phố nhưng nếu về Quảng Trị thì phải đưa đi cách ly theo quy định. Đến khi tình hình chung của cả nước và có chủ trương của Chính phủ thì tỉnh sẽ thực hiện"- ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.



Hơn 1 tháng nay, chính quyền, người dân, các nhà hảo tâm ở thành phố Đà Nẵng đã chung tay hỗ trợ, cưu mang người lao động tự do, sinh viên các tỉnh mắc kẹt vùng tâm dịch. Tuy vậy, việc cứu trợ này không thể kéo dài. Mặt khác, năm học mới đã cận kề, nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu về quê. Vì vậy, các địa phương cần chủ động lên kế hoạch đón công dân trở về./.