Chùm ảnh: Nghẹn ngào người thân, đồng đội tiễn biệt 2 chiến sỹ hy sinh

Chiều ngày 4/4, gia đình và đồng đội tổ chức lễ truy điệu, an táng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn- một trong hai cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT- Trật tự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 2/4. Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi) đau đớn trước nỗi đau mất đứa con trai duy nhất của mình.

Chiều ngày 4/4, gia đình và đồng đội tổ chức lễ truy điệu, an táng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn- một trong hai cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT- Trật tự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 2/4. Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi) đau đớn trước nỗi đau mất đứa con trai duy nhất của mình.