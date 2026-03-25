Thứ Tư, 06:05, 25/03/2026

Đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm hồ điều hòa giữa công viên Thống Nhất

VOV.VN - Hà Nội đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực nội đô, tập trung xử lý các điểm úng ngập kéo dài. Tại Công viên Thống Nhất, công trường xây dựng trạm bơm hồ Bảy Mẫu đang được thi công khẩn trương. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án chống ngập nội đô.
Trước tình trạng, úng ngập cục bộ xuất hiện tại nhiều tuyến phố trung tâm sau mưa lớn, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô.
Theo đó, thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp và lắp đặt mới các trạm bơm, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước chống úng tại các tuyến phố trọng điểm, tổng mức đầu tư hơn 383 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, thời hạn sử dụng từ 50 năm trở lên, thực hiện trong giai đoạn 2025–2026.
Ghi nhận tại công trường xây dựng trạm bơm hồ Bảy Mẫu trong khuôn viên Công viên Thống Nhất, khu vực thi công được quây rào, bố trí biển báo nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động trong công viên.
Nhiều thiết bị cơ giới và nhân công được huy động nhằm đảm bảo tiến độ trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng.
Công nhân triển khai đóng cọc vây chuẩn bị cho việc làm móng hố bơm.
Máy xúc triển khai đào hố, thi công rãnh đặt ống theo cao độ thiết kế, phục vụ lắp đặt hệ thống thoát nước.
Các đoạn ống được tập kết tại công trường chuẩn bị cho việc lắp đặt.
Những chiếc vam dùng siết chặt từng mối nối.
Công nhân sử dụng vam chuyên dụng để căn chỉnh, ép nối các đoạn ống, bảo đảm độ kín khít và chính xác của mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.
Đường ống được hạ đặt vào hào theo đúng tim tuyến, cao độ và quy trình kỹ thuật, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước.
Việc đào đất đặt đường ống yêu cầu đảm bảo không làm ảnh hưởng đến rễ cây.
Thi công trong không gian hạn chế đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ môi trường, cảnh quan.
Sau khi hoàn thành, đơn vị thi công tiến hành hoàn trả mặt bằng tạo lại cảnh quan công viên.  Được biết công trình trạm bơm điều tiết hồ Bảy Mẫu khởi công quý I/2026, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026.
Đ.Hưng/VOV.VN
