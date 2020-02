Dạy và học “thời Covid-19” ở Hải Phòng

Trong điều kiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - Covid-19, giống như nhiều địa phương trong cả nước, thành phố Hải Phòng đã cho học sinh tạm thời nghỉ học. Thế nhưng, tại nhiều trường học trên địa bàn Hải Phòng, việc dạy và học vẫn được duy trì thông qua các phần mềm dạy học trực tuyến. Học sinh vẫn được kết nối với nhà trường, được tiếp cận kiến thức mới, được giao bài, kiểm tra bài hàng ngày. Điều đáng nói là việc dạy học này được triển khai có hệ thống, đồng bộ trong toàn trường, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Học sinh được ôn luyện, làm bài, tương tác với thầy cô thông qua phần mềm trực tuyến.

Đúng 7h30' sáng, hơn 1.500 học sinh cả ba khối của trường THPT Kiến An (thành phố Hải Phòng) đồng loạt bước vào giờ học trực tuyến đầu tiên trong ngày. Vẫn “trò nào - thầy ấy”, nối tiếp những mạch kiến thức từ trước kỳ nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh, chỉ khác là cả thầy cô và trò đều ở tại gia đình mình, kết nối thông qua phần mềm trực tuyến onluyen.vn. Trong một tuần tạm thời nghỉ học, mỗi ngày, tất cả các khối, lớp đều học 2 ca vào buổi sáng, mỗi ca có thời lượng 1 tiếng 30 phút. Mỗi buổi học giống như một giờ kiểm tra hay một buổi thi, học sinh làm bài ngay trên máy tính.

Thông qua phần mềm, các thầy cô giáo không chỉ đơn thuần giao bài cho học sinh mà còn kiểm soát được tiến trình làm bài của các em, mức độ và chất lượng hoàn thành bài, lồng ghép video giảng bài, đáp án, nghĩa là có sự tương tác qua lại giữa giáo viên và học sinh.

Em Trần Nguyễn Minh và Nguyễn Hồng Minh, học sinh lớp 12 trường THPT Kiến An cho biết, chương trình ôn luyện trực tuyến giúp các em không có cảm giác đang được nghỉ học và rất hứng khởi trong học tập: “Giao diện vào vô cùng đơn giản, dễ tiếp cận với học sinh; việc tương tác với thầy cô rất dễ hiểu, khiến các thầy cô nắm được tiến trình học tập của các em. Em thấy cách học này giúp học sinh ở nhà tránh được dịch bệnh lây lan, giúp học sinh có bước đệm, tránh bị hẫng kiến thức khi đi học lại".



"Việc học online này dù học ở nhà, không đến trường nhưng vẫn có sự tương tác giữa thầy và trò. Bọn em vẫn có thể trau dồi kiến thức, ôn lại những kiến thức đã học, thầy cô có thể sửa chữa bài và hướng dẫn rất tận tình".

Cuối mỗi buổi học, các thầy cô đều gửi báo cáo quản lý giờ học trực tuyến về Ban giám hiệu Nhà trường.

Nhiều phụ huynh đã từng có tâm lý lo sợ con em mình sẽ xao nhãng, quên mất kiến thức trong kỳ nghỉ dài; giờ cảm thấy yên tâm khi con được dạy học và ôn luyện trực tuyến. Không những thế, với chương trình này, nhà trường cùng với gia đình có sự kết hợp chặt chẽ trong quản lý học sinh, tránh các em tụ tập nơi đông người trong mùa dịch.

Chị Vũ Thị Nhinh, phụ huynh học sinh lớp 12C1 trường THPT Kiến An có suy nghĩ: “Trong thời gian dịch, con được nghỉ dài, năm nay con cũng học cuối cấp, khi con học trực tuyến, tôi và nhà trường đều quản lý được con. Thầy cô luôn trao đổi kiến thức hàng ngày để các con giữ vững niềm tin, không lo lắng khi sắp đến kỳ thi cuối cấp. Tôi rất yên tâm, con vừa được ôn luyện, nắm chắc kiến thức, vừa không đi chơi trong kỳ nghỉ dài, tránh bị lây lan dịch bệnh".

Theo thầy giáo Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng trường THPT Kiến An: Ngay từ những ngày đầu tạm nghỉ dạy và học do dịch bệnh do Covid-19 (nCov), cùng với thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, phòng chống dịch bệnh, nhà trường đã triển khai chương trình dạy học và ôn luyện trực tuyến đến toàn thể học sinh và phụ huynh. Tỉ lệ học sinh tham dự các buổi học luôn đạt trên 95%

"Hiện nay, trường THPT Kiến An đã và đang làm nội dung giao bài và ôn luyện; tiến tới, có thể giảng bài qua hệ thống này. Đến nay, trên cơ sở 2 mục tiêu, chúng tôi quản lý được, các lớp phần lớn các em tham gia đầy đủ, cũng đảm bảo tương đối như học chính khóa hàng ngày khi không được nghỉ. Việc quản lý các em, nhà trường và phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình của các em trong các buổi thông qua các diễn đàn, hệ thống zalo, website...", thầy Đinh Hồng Tiệp cho biết.

Các thầy cô giáo trường THPT Kiến An (Hải Phòng) đang dạy học, kiểm tra tiến trình làm bài của học sinh.

Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đã triển khai dạy học, ôn luyện trực tuyến trong thời gian học sinh được nghỉ học phòng chống dịch. Tại một số trường, như: trường THPT Lê Chân, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Thăng Long..., giáo viên cũng xây dựng các video bài giảng, ôn luyện cho học sinh, đăng tải trên các group của trường, lớp; chữa bài trực tuyến cho các em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng đã phối hợp với Cục Công nghệ - Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tập huấn cho giáo viên các trường học về triển khai ứng dụng dạy học học online. Cùng với đó, kho dữ liệu bài giảng điện tử E-learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hàng nghìn bài giảng được tuyển chọn trong các cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cũng được các giáo viên tham khảo, lựa chọn và hướng dẫn học sinh.

Trong thời gian học sinh được nghỉ học, nhà trường cũng tập trung vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh do Covid-19 (nCoV) gây ra.

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết: "Tất cả các nhà trường đều tổ chức rất tốt, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Để cho học sinh nghỉ học mà vẫn có thể học được, chúng tôi đã triển khai phần mềm dạy học trực tuyến. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mạnh phần này để các nhà trường, thầy cô giáo trong điều kiện học sinh không đến trường được thì vẫn triển khai dạy bài mới và ôn tập, giúp việc học của học sinh không bị gián đoạn và có kế hoạch phòng ngừa nếu tình trạng có thể kéo dài trong thời gian tới".