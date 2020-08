Hơn 10.000 thí sinh Vĩnh Long sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Năm học này, tỉnh Vĩnh Long có hơn 10.200 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.



Trước kỳ thi diễn ra, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh đã khảo sát và quyết định chọn 5 điểm thi dự phòng, chuẩn bị cho tình huống nếu có thí sinh thuộc nhóm F1 hoặc F2. Trong đó, có 1 điểm dự phòng trong trường hợp có thí sinh F1 và 4 điểm thi dự phòng trong trường hợp có đối tượng F2.

Các em học sinh Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Điểm thi dự phòng cho thí sinh F1 được đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, 4 điểm thi dự phòng cho đối tượng F2 được đặt ở 4 huyện, thành phố: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm. Bên cạnh đó, các phòng học còn lại ở 25 điểm thi chính thức cũng được sử dụng làm phòng dự phòng với gần 200 phòng.



Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế triển khai kế hoạch, giải pháp đảm bảo an toàn trong Kỳ thi. Những cán bộ tham gia in sao đề thi đều được đảm bảo an toàn về sức khỏe, bảo mật, đúng quy chế.

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Sở GD-ĐT đã thực hiện việc khai báo y tế trong toàn ngành, đặc biệt là giáo viên được phân công coi thi và chấm thi năm nay cũng như các em thí sinh. Trên cơ sở rà soát sở sẽ có phương án cụ thể sát hợp để đảm bảo cho kỳ thi và an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ở các điểm thi, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế để phun thuốc khử khuẩn trước khi thi. Các điểm thi phải chuẩn bị các trang thiết bị vật tư y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh"./.