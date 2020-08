Kiên quyết không để bệnh nhân có bệnh lý nền điều trị ở BV Đà Nẵng

Ngày 1/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm việc trực tuyến với “Bộ Chỉ huy tiền phương” - Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hiện đang có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng phụ trách.



Các đề xuất chuyên môn từ tâm dịch



Từ điểm cầu Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Tiểu ban Điều trị sẽ tập trung các ca dương tính SARS-CoV-2 vào các bệnh viện chuyên biệt là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang và Bệnh viện Dã chiến, nơi có thể thu dung 2.000 bệnh nhân.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Trần Minh- Bộ Y tế)

Về công tác điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện Đà Nẵng hiện nay, Th.S Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh – Đội trưởng Đội Điều trị cho biết, hiện đã thiết lập một đơn vị Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và lắp đặt 20 máy chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.



Việc giãn cách bệnh nhân Covid-19, bệnh nhân nặng, bệnh nhân thường đang được tiếp tục thực hiện.



38 bác sỹ bệnh viện Bạch Mai đã được chi viện cho 5 đơn vị là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang; Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Bắc Quảng Nam.



Bên cạnh kíp do TS.BS Trần Thanh Linh, Phó Trưởng Khoa Hồi Sức tích cực- Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách còn có thêm 1 kíp đang hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh viện Trung ương Huế đã hỗ trợ Đà Nẵng điều trị 18 bệnh nhân, đa số là bệnh nhân nặng.



Báo cáo từ điểm cầu Bệnh viện Đà Nẵng, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương –Đội trưởng Đội Điều tra giám sát dịch đã đề xuất cách ly tập trung đối với các trường hợp F1. Đồng thời, PGS.TS Dương cũng đề xuất thành lập các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, thành viên là cán bộ tổ dân phố có mối quan hệ tốt trên địa bàn dân cư.



Hàng ngày các cán bộ này sẽ thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở tuyên truyền các gia đình thực hiện tốt Chỉ thị 16 và hỏi han, quan sát, phát hiện người dân có dấu hiệu gì bất thường để báo cho cơ quan chức năng về y tế quản lý. Các gia đình thực hiện nghiêm “nhà cách ly với nhà, người cách ly với người”.



Tích cực thực hiện giãn cách tại Bệnh viện Đà Nẵng



Lắng nghe ý kiến của Ban thường trực và các chuyên gia, phát biểu từ điểm cầu Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhất trí kiến nghị của tiểu ban điều trị, đồng thời yêu cầu lực lượng của Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương, nỗ lực cao nhất để phải ngăn bằng được, càng sớm càng tốt dịch bệnh tại Đà Nẵng, giảm thiểu tối đa tử vong ở khu vực này



Đối với Bệnh viện Đà Nẵng, Quyền Bộ trưởng yêu cầu phải giải phóng nhanh, giảm mật độ với bệnh viện này (ở cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế), coi đây là nhiệm vụ ưu tiên. Hiện nhân viên y tế ở đây quá nhiều, phải giảm số lượng nhân viên y tế ở đây, bố trí cách ly tại khách sạn.



Nếu nhân viên y tế phải quay trở lại bệnh viện làm việc sẽ bố trí xe đưa đón, cách thực hiện như Bệnh viện Bạch Mai đã làm trước đây.



Đặc biệt, các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực- chống độc, Hô hấp, Tim mạch là những nơi có khả năng lây nhiễm ở Bệnh viện Đà Nẵng, không đưa bệnh nhân vào đây điều trị nữa, đề nghị Bộ chỉ huy tiền phương phải chỉ đạo quyết liệt chuyện này”- Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.



GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị mở toàn bộ cửa sổ, không bật điều hòa tạo thông khí cho bệnh viện, tránh việc môi trường ô nhiễm sẽ tạo thành ổ siêu lây nhiễm tại Bệnh viện Đà Nẵng.



Quyền Bộ trưởng cũng đồng ý với việc Bệnh viện C Đà Nẵng phải xét nghiệm lần 2, sau đó tiếp nhận điều trị nhưng phải phân luồng, phân tuyến rất kỹ. Với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, phải biến đây thành bệnh viện là sạch thu dung điều trị bệnh nhân nặng.



Trung tâm Y tế Hoà Vang (công suất 200 giường), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (công suất 100 giường) sẽ tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19 cùng Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Điện Bàn.



Đồng thời, GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý, đối với bệnh nhân thận nhân tạo, cần tách bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ra khu riêng và thực hiện triệt để phòng lây nhiễm, nếu không sẽ không bao giờ cứu được bệnh nhân. Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh việc Bộ chỉ huy tiền phương dưới sự điều hành chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn toàn quyền quyết định những vấn đề tại khu vực này. Bắt đầu từ ngày mai (2/8), Bộ Y tế sẽ giao ban định kỳ với Giám đốc các Sở y tế tỉnh thành phố.



Buộc cách ly tất cả các ca F1, không có ngoại lệ

Nhất trí hoàn toàn với đề suất của PGS.TS Trần Như Dương, GS.TS Nguyễn Thanh Long cầu phải rà soát chặt chẽ, tất cả các ca F1 buộc phải cách ly, không có ngoại lệ, theo đúng quy định. Đồng thời triển khai thành lập các Tổ Covid-19 cộng đồng và phân chia số lượng người cần quản lý, giám sát và tiến hành lấy mẫu khi có triệu chứng bất kỳ.

Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phụ trách.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, hiện có đến 40% ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng nên không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào nghi ngờ. Các Tổ này cần được tập huấn để phát huy hiệu quả tại cộng đồng dân cư.



Đối với việc lấy mẫu tại cộng đồng, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị TP Đà Nẵng tổ chức các chốt lấy mẫu tại những nơi có nguy cơ trước như tại khu vực bán đảo Sơn Trà, quận Hải Châu, các địa điểm đông khách du lịch và nhân viên y tế.



Hiện năng lực xét nghiệm tại Đà Nẵng đã đáp ứng xét nghiệm 10.000 mẫu/ngày. Theo thống kê có khoảng 11.000 người dân đến Bệnh viện Đà Nẵng trong giai đoạn này, do đó các địa phương và chính quyền địa phương phải quản lý các đối tượng này.



Về thẩm định Phòng xét nghiệm, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thẩm định xét nghiệm với quan điểm các phòng xét nghiệm có máy PCR và đảm bảo an toàn sinh học là được phép xét nghiệm sàng lọc.



“Cần phải huy động tổng lực cho xét nghiệm”- GS.TS Nguyễn Thanh Long lưu ý.



Với việc lấy mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, lấy mẫu thật nhanh, cả dịch hầu họng và mẫu máu, khi phát hiện mẫu xét nghiệm kháng thể dương tính là tiến hành bao vây ngay.



Về việc thành lập bệnh viện dã chiến, Quyền Bộ trưởng lưu ý phải kiểm tra rất kỹ, đảm bảo an toàn, phòng vô khuẩn, phòng cách ly…



Lưu ý Đà Nẵng là điểm nóng nhưng không được quên Quảng Nam cũng là nguy cơ cao, Quyền Bộ trưởng đề nghị Bộ chỉ huy tiền phương phải rà soát, kiểm tra khu vực này. PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho biết, sẽ cùng các chuyên gia vào Quảng Nam trong ngày 2/8 để cùng trao đổi, bàn thảo về công tác phòng chống dịch của địa phương này./.