TP.HCM hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TP.HCM có 74.718 thí sinh đăng kí dự thi, bao gồm thí sinh học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. TP có 115 điểm thi, hơn 3.160 phòng thi ở 24 quận, huyện.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, hiện nay, nhiều trường, cơ sở giáo dục được chọn làm điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt cơ sở vật chất như phòng thi dự phòng, phòng cách ly, phòng hội đồng, phòng đặt máy camera, tủ đựng đề thi,... theo chỉ đạo của Sở Giáo dục – Đào tạo TP.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), một trong số 115 điểm thi của TP cho biết, nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó để chủ động trong phòng chống dịch Covid-19, nhà trường không chủ quan, lơ là, luôn bám sát và thực hiện đúng sự chỉ đạo của sở và của thành phố.

"Trước kỳ thi, công tác khử khuẩn toàn trường đã được trường THPT Nguyễn Du tiến hành. Trường chúng tôi đã thuê một công ty tư nhân bên ngoài thực hiện rất tốt việc này. Đồng thời, hàng ngày bộ phận phục vụ đều lau sàn, vệ sinh bàn ghế bằng Cloramin B để khử khuẩn", ông Huỳnh Thanh Phú nói.

Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) được chọn là điểm thi với khoảng 600 thí sinh tự do và thí sinh tại chỗ. Thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã thực hiện đầy đủ quy trình về vệ sinh, khử khuẩn an toàn, phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị phương án kịp thời khắc phục sự cố mưa bão bất thường

“Về cơ bản đã chuẩn bị xong hết, nước rửa tay khô, máy do thân nhiệt cũng đã chuẩn bị xong. Ngoài ra, trường cũng lên kế hoạch sắp xếp các giáo viên để tiến hành đo thân nhiệt cho các em học sinh và cả các giám thị đến coi thi. Nói chung, trường đã tiến hành thực hiện theo các hướng dẫn của sở và y tế quận”, thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa cho hay.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (Ảnh minh họa)

Trả lời phóng viên VOV về việc đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2020 tại TP HCM) cho biết, Sở GD - ĐT đã thống nhất với Sở Y tế và Công an TP trong công tác phối hợp tổ chức thi trên địa bàn. Tại mỗi điểm thi, các thí sinh sẽ được kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi. Các trường hợp biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ được bố trí thi trong khu vực dự phòng. Hiện, sở đang phối hợp với Sở Y tế rà soát và lập danh sách các em học sinh thuộc diện F1, F2, các thí sinh này sẽ thi đợt sau.

“Trưởng các điểm thi cũng lo lắng bởi tình hình mùa mưa như thế này thì khả năng các em mắc mưa gây ra cảm sốt thông thường, nhưng rất dễ hiểu nhầm là liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Cho nên, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị có các phòng thi dự phòng cũng như tăng cường cán bộ dự phòng ở các điểm thi. Khi có thí sinh ho sốt kịp thời cho các em thi riêng, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả thí sinh dự thi và cán bộ coi thi”, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Ngoài công tác đảm bảo kỳ thi an toàn, Sở GD - ĐT TP.HCM cũng rất chú trọng đến công tác đảm bảo tính chính xác và khách quan trong kỳ thi. Theo ông Hiếu, thành phố không lưu trữ đề thi và bài thi qua đêm tại điểm thi. Hàng ngày, đề thi sẽ được vận chuyển từ chỗ in sao đến các điểm thi vào buổi sáng và nhận bài làm của thí sinh vào buổi chiều mỗi ngày. Việc vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi được camera và lực lượng công an giám sát nghiêm ngặt 24/24./.