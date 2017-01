Bí thư Đà Nẵng: “Bí thư, Chủ tịch nào làm không tốt sẽ điều chuyển, thay thế“

Sau thành công của một số chương trình như: "Thành phố 5 không, 3 có”, “Năm văn hóa văn minh đô thị”, năm nay, thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện “Thành phố 4 an”.

Theo đó, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.

UBND thành phố Đà Nẵng thành lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án; Đẩy mạnh tuyên truyền và phát động phong trào thi đua trong toàn xã hội gắn với sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (Ảnh: KT).

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân, phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị, kết quả thực hiện Đề án là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cá nhân, tổ chức hàng năm; Đồng thời là cơ sở để xem xét quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp.

“Đề nghị khâu tuyên truyền phải làm thật tốt, đừng để ở trên hô hào, ký kết, quán triệt, nhưng ở dưới thiếu thông tin dẫn đến thờ ơ, người dân không hưởng ứng tích cực" - Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh và yêu cầu tổ chức thực hiện cho thật tốt, có chuyển biến mạnh mẽ.

"Đồng chí Bí thư, Chủ tịch nào làm tốt, tôi đề nghị xem xét, đề bạt, bổ nhiệm sau này ở vị trí cao hơn. Đây cũng là tiêu chí hết sức quan trọng để đánh giá cán bộ, còn đồng chí nào làm chưa tốt sẽ xem xét điều chuyển, thay thế”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh./.