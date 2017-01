Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với Quân khu 9

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và dân quân tự vệ, dự bị động viên lực lượng vũ trang Quân khu 9 lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, năm 2016, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo và đổi mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống. Qua đó góp phần giữ vững chủ quyền, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cấp ủy, chính quyền 12 tỉnh, thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Cùng với đó, công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh và ngày càng có hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch nước hoan nghênh lãnh đạo Quân khu 9 đã thực hiện tốt việc thăm và tặng quà Tết cho các đơn vị, địa phương trên tuyến biên giới, biển, đảo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; bảo đảm chế độ cho bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm theo kế hoạch.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 9, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quân khu 9 cần tăng cường công tác nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, nhất là trên các vùng biển, đảo, biên giới; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Tôi đề nghị các đồng chí thường xuyên củng cố các đơn vị bộ đội thường trực theo kế hoạch tổ chức quân đội thời bình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cơ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, mở rộng lực lượng khi cần thiết; tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo”.

Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 9 cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân. Qua đó góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng với Campuchia theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Quân khu với Quân đội và nhân dân Campuchia. Qua đó, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 9 cần thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tết cổ truyền của dân tộc ta đang đến gần, để không khí Tết luôn tràn ngập vui tươi, hạnh phúc, lực lượng vũ trang Quân khu cần quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với đó cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh các phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong tất cả các hoạt động, nhất là an toàn giao thông trong những ngày Tết./.