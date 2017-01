Tổng Bí thư chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Sáng 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảy tỏ vui mừng đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong những năm gần đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng cùng nhau giữ biên giới chung, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm ổn định hòa bình để nhân dân yên tâm định cư, làm ăn, sinh sống, phát triển kinh tế, góp phần làm cho diện mạo khu vực biên giới ngày càng khởi sắc, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư chia sẻ, hầu như lần nào đi công tác xuống các địa phương ông cũng đều đến thăm các đơn vị quân đội, trong đó có các Đồn Biên phòng. Đến đâu Tổng Bí thư cũng nghe các đồng chí lãnh đạo địa phương và nhân dân đánh giá tốt, tin tưởng vào Bộ đội Biên phòng. Rất nhiều công việc, chủ trương của địa phương triển khai nơi biên giới giao cho Bộ đội Biên phòng đều đạt kết quả rất tốt.

Các cán bộ, chiến sĩ còn chủ động triển khai các chương trình hướng về biên giới, hải đảo, hướng về bà con đồng bào dân tộc, như: “Chương trình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường”... Có nhiều gương sáng gắn bó với nhân dân, như thượng tá Mê Văn Đạt ở Đồn Biên phòng Trà Lĩnh, Cao Bằng. Các đồng chí đã giúp cho hàng nghìn hộ, hàng nghìn con em dân tộc vượt qua khó khăn. Khi các cháu học hành tiến bộ, có trình độ trở về công tác ở quê hương, họ rất biết ơn bộ đội, biết ơn Đảng.

“Đó chính là lòng tin vững chắc vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào Đảng ta, Nhà nước ta, và đó cũng là chiến lược phát triển, đào tạo con người trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới của các đồng chí”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tổng Bí thư chỉ rõ, năm 2017, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của các cấp ủy rất cao; yêu cầu bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ môi trường an ninh để xây dựng và phát triển đất nước rất cấp thiết, trong đó có công tác biên phòng.

Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt triển khai các nội dung của Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017; cụ thể hóa vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công tác của Bộ đội Biên phòng. Chú trọng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình ngoại biên liên quan đến công tác bảo vệ biên giới của ta. Từ đó chủ động có đối sách, có biện pháp xử lý đúng, không để phức tạp tình hình. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Quân đội; giữ ổn định chính trị, giữ môi trường hòa bình để phát triển.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghiêm pháp luật về biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng môi trường hoà bình, bình yên để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, bản làng.

“Thực hiện tốt phương châm vì dân quên mình, vì dân phục vụ. Các đồng chí phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, nắm vững các phong tục tập quán và tiếng đồng bào dân tộc, biết tiếng nước ngoài thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan, phải luôn phấn đấu, sáng tạo đột phá”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới tư duy, tác phong, phong cách làm việc, kiểm soát chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng để bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, nhưng cũng phải hết sức chủ động làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, không để mất cảnh giác để kẻ xấu xâm nhập vào Việt Nam hoạt động chống phá, không để bị kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo, sa ngã, cám đỗ của tiền tài, vật chất.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên Phòng cũng cần quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật quân đội, tham mưu Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiên cứu chiến lược bảo vệ biên giới, đầu tư cho Bộ đội Biên phòng, nhất là các cửa khẩu quốc tế, cảng biển, các trang bị kỹ thuật hiện đại, tương xứng.

Tiếp tục ổn định lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cửa khẩu, chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sỹ nhất là vùng biên giới, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng chính trị, không chủ quan về an ninh nội bộ, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống buôn lậu, công tác quản lý cán bộ, mà trước mắt cần chăm lo, đảm bảo bộ đội vui xuân Đinh Dậu 2017 an toàn, tiết kiệm.

Tổng Bí thư gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương

Trò chuyện với quân dân trên địa bàn 3 đơn vị biên phòng ở Lũng Cú (Hà Giang), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đất mũi Cà Mau qua cầu truyền hình trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, công việc và công tác chuẩn bị đón tết của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng và bà con trên địa bàn.

Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng, nhất là tăng cường gắn bó máu thịt giữa quân đội, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng với bà con địa phương.

Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng phát huy truyền thống anh hùng của các địa bàn đóng quân trong sự nghiệp đổi mới, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, tiếp tục làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp tết đến xuân về, Tổng Bí thư gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương./.