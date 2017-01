Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết lực lượng CSGT Thủ đô

Chiều 26/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội báo cáo với Chủ tịch nước kết quả công tác năm 2016

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã báo cáo với Chủ tịch nước kết quả công tác năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017; các biện pháp, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thông suốt trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017.

Theo đó, năm 2016, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho gần 450 đoàn phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế sang thăm Việt Nam. Đồng thời tập trung hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông trên 361 nút giao thông trọng điểm. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Trong năm 2016, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổng kiểm tra, xử lý hơn 583.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 176 tỷ đồng. Vì vậy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên, ùn tắc giao thông được kiềm chế. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với lực lượng CSGT Thủ đô

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích, chiến công mà cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Phòng Cảnh sát giao thông, năm qua đã có nhiều cố gắng, vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói:

“Hoan nghênh các đồng chí trong thời gian vừa qua đã chăm lo công tác xây dựng lực lượng; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, động viên, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, lấy cái tốt, cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực và cái xấu. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Điều này tôi rất hoan nghênh. Tôi mong rằng trong thời gian sắp tới các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống đó, phát huy thành tích đó để xây dựng dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông Thủ đô ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình với kế hoạch, phương án và tinh thần sẵn sàng phục vụ Tết Đinh Dậu của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông dịp Tết Nguyên đán. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân thường diễn biến phức tạp, vì vậy lực lượng Cảnh sát giao thông cần thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng, xử lý các tình huống, nhất là khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, điểm “đen” và đặc biệt, ở những khu vực công cộng, nơi diễn ra các lễ hội, hoạt động chính trị, biểu diễn văn hóa nghệ thuật… trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch nước cho rằng, để làm tốt việc này, ngoài biện pháp đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền kiến thức pháp luật giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cần tăng cường, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và bổ sung lực lượng kiểm tra chéo, kiểm tra tại chỗ các phương tiện tham gia giao thông để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nhân dân thành phố đón Tết Đinh Dậu 2017 trong không khí vui tươi, yên bình, phấn khởi.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông mạnh khỏe, tiếp tục lập nên những chiến công, thành tích trên các mặt công tác, trong đó có mặt trận đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Thủ đô./.