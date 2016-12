Hình ảnh: Thủ tướng thăm hỏi, động viên đồng bào vùng lũ Bình Định

Sáng 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Phù Mỹ là huyện chịu thiệt hại lớn sau đợt mưa lũ vừa qua. Ngành nghề chính của người dân nơi đây là nuôi tôm, làm muối và đánh bắt thủy hải sản. Trong ảnh, ngôi nhà của bà Trần Thị Tứ, thôn Xuyên Cỏ bị cuốn trôi do lũ. Ngôi nhà của ông Nguyễn Minh Kiều bị sập hoàn toàn do lũ. Chia sẻ với những mất mát của người dân nơi đây, Thủ tướng động viên bà con đoàn kết, tương trợ, đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn. Thủ tướng chỉ đạo chính quyền tỉnh Bình Định nhanh chóng hỗ trợ người dân, không để hộ nào thiếu đói. Với những hộ mất nhà thì phải nhanh chóng cấp đất, hỗ trợ kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội giúp người dân sớm dựng nhà, ổn định cuộc sống. Thủ tướng và đoàn công tác cũng đến thị sát, thăm hỏi đời sống người dân ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, nơi cũng chịu nhiều thiệt hại với nhiều mét đê sông Hà Thanh bị sạt lở (Ảnh: Chinhphu.vn). Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ đã khiến 39 người chết và mất tích, 551 nhà bị sập hoàn toàn; gần 100.000 ngôi nhà bị ngập nước. (Ảnh: Chinhphu.vn). Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã kiểm tra đoạn kè sông Hà Thanh thuộc xã Luật Lễ, thị Trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước bị sạt lở do lũ, khiến 3 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, và thăm hỏi tặng quà cho người dân nơi đây.

Sáng 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Phù Mỹ là huyện chịu thiệt hại lớn sau đợt mưa lũ vừa qua. Ngành nghề chính của người dân nơi đây là nuôi tôm, làm muối và đánh bắt thủy hải sản. Trong ảnh, ngôi nhà của bà Trần Thị Tứ, thôn Xuyên Cỏ bị cuốn trôi do lũ. Ngôi nhà của ông Nguyễn Minh Kiều bị sập hoàn toàn do lũ. Chia sẻ với những mất mát của người dân nơi đây, Thủ tướng động viên bà con đoàn kết, tương trợ, đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn. Thủ tướng chỉ đạo chính quyền tỉnh Bình Định nhanh chóng hỗ trợ người dân, không để hộ nào thiếu đói. Với những hộ mất nhà thì phải nhanh chóng cấp đất, hỗ trợ kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội giúp người dân sớm dựng nhà, ổn định cuộc sống. Thủ tướng và đoàn công tác cũng đến thị sát, thăm hỏi đời sống người dân ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, nơi cũng chịu nhiều thiệt hại với nhiều mét đê sông Hà Thanh bị sạt lở (Ảnh: Chinhphu.vn). Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ đã khiến 39 người chết và mất tích, 551 nhà bị sập hoàn toàn; gần 100.000 ngôi nhà bị ngập nước. (Ảnh: Chinhphu.vn). Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã kiểm tra đoạn kè sông Hà Thanh thuộc xã Luật Lễ, thị Trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước bị sạt lở do lũ, khiến 3 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, và thăm hỏi tặng quà cho người dân nơi đây.