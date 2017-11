iPhone X tiếp tục giảm giá, có thể đã chạm đáy

iPhone X đang bán tại thị trường xách tay đã giảm giá nhiều so với đầu tuần và so với khi mới về Việt Nam. (Ảnh: ICT News/Digital Trend) Phiên bản 256GB được một hệ thống cửa hàng báo giá 31,6 triệu đồng, một hệ thống khác để giá 31,99 triệu đồng. (Ảnh: Digital Trends) Trong khi đó vào đầu tuần mức giá cho phiên bản này là hơn 35 triệu đồng.(Ảnh: Mac Rumors) Như vậy, phiên bản đắt nhất của iPhone X giảm xấp xỉ 4 triệu đồng chỉ sau một tuần. (Ảnh: CNET) Trong khi đó, bản 64GB được niêm yết 27,7 triệu đồng, có cửa hàng để giá 27,99 triệu. (Ảnh: Apple) So với giá bán đầu tuần trước, iPhone X bản thấp giảm hơn 2 triệu đồng. (Ảnh: CNET) Với mức giá giảm sâu, iPhone X bán khá tốt, tốt hơn so với iPhone 8, đại diện CellphoneS cho biết. (Ảnh: Apple) Người muốn mua iPhone X hiện nay chỉ có thể tìm ở thị trường xách tay và các máy nhập chính ngạch. (Ảnh: Mac Rumors) iPhone X mã VN/A dành cho thị trường Việt Nam dự kiến được giới thiệu vào ngày 1/12, sẽ bán ra vào ngày 8/12. (Ảnh: CNET) Đại diện CellphoneS không phủ nhận lý do iPhone X giảm giá một phần là do nguồn hàng iPhone X mã VN/A sắp về Việt Nam. (Ảnh: The Verge) Đây là những mẫu máy sẽ được các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop nhập về. (Ảnh: GSMArena) Chắc chắn một lượng khách không hề nhỏ sẽ đổ vào các hệ thống này để mua máy, giảm đáng kể thị phần của thị trường xách tay. (Ảnh: The Verge) iPhone X chính hãng sắp bán sẽ có giá gần 35 triệu đồng cho bản 256GB, gần 30 triệu đồng cho bản 64GB. (Ảnh: Mac Rumors) Chênh lệch giá hiện tại giữa iPhone X xách tay và hàng chính hãng sắp tới đảm bảo cạnh tranh nhất định cho hàng xách tay. (Ảnh: CNET) iPhone X và iPhone 8 hiện bán tại Việt Nam chủ yếu từ nguồn xách tay nhỏ lẻ mang về bán tại các cửa hàng nhỏ. (Ảnh: Digital Trend) Apple mở bán iPhone 8 và iPhone X tại nhiều thị trường trên thế giới tuy nhiên tại Việt Nam các smartphone này vẫn chưa chính thức được tung ra. (Ảnh: Zing/Digital Trend)

iPhone X đang bán tại thị trường xách tay đã giảm giá nhiều so với đầu tuần và so với khi mới về Việt Nam. (Ảnh: ICT News/Digital Trend) Phiên bản 256GB được một hệ thống cửa hàng báo giá 31,6 triệu đồng, một hệ thống khác để giá 31,99 triệu đồng. (Ảnh: Digital Trends) Trong khi đó vào đầu tuần mức giá cho phiên bản này là hơn 35 triệu đồng.(Ảnh: Mac Rumors) Như vậy, phiên bản đắt nhất của iPhone X giảm xấp xỉ 4 triệu đồng chỉ sau một tuần. (Ảnh: CNET) Trong khi đó, bản 64GB được niêm yết 27,7 triệu đồng, có cửa hàng để giá 27,99 triệu. (Ảnh: Apple) So với giá bán đầu tuần trước, iPhone X bản thấp giảm hơn 2 triệu đồng. (Ảnh: CNET) Với mức giá giảm sâu, iPhone X bán khá tốt, tốt hơn so với iPhone 8, đại diện CellphoneS cho biết. (Ảnh: Apple) Người muốn mua iPhone X hiện nay chỉ có thể tìm ở thị trường xách tay và các máy nhập chính ngạch. (Ảnh: Mac Rumors) iPhone X mã VN/A dành cho thị trường Việt Nam dự kiến được giới thiệu vào ngày 1/12, sẽ bán ra vào ngày 8/12. (Ảnh: CNET) Đại diện CellphoneS không phủ nhận lý do iPhone X giảm giá một phần là do nguồn hàng iPhone X mã VN/A sắp về Việt Nam. (Ảnh: The Verge) Đây là những mẫu máy sẽ được các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop nhập về. (Ảnh: GSMArena) Chắc chắn một lượng khách không hề nhỏ sẽ đổ vào các hệ thống này để mua máy, giảm đáng kể thị phần của thị trường xách tay. (Ảnh: The Verge) iPhone X chính hãng sắp bán sẽ có giá gần 35 triệu đồng cho bản 256GB, gần 30 triệu đồng cho bản 64GB. (Ảnh: Mac Rumors) Chênh lệch giá hiện tại giữa iPhone X xách tay và hàng chính hãng sắp tới đảm bảo cạnh tranh nhất định cho hàng xách tay. (Ảnh: CNET) iPhone X và iPhone 8 hiện bán tại Việt Nam chủ yếu từ nguồn xách tay nhỏ lẻ mang về bán tại các cửa hàng nhỏ. (Ảnh: Digital Trend) Apple mở bán iPhone 8 và iPhone X tại nhiều thị trường trên thế giới tuy nhiên tại Việt Nam các smartphone này vẫn chưa chính thức được tung ra. (Ảnh: Zing/Digital Trend)