9 điều bạn không nên làm trên máy bay

Đeo kính áp tròng thường làm cho mắt của bạn khô hơn. Kết hợp với không khí khô bên trong máy bay, sẽ mang lại cảm giác khá khó chịu. Đó là lý do tại sao bạn nên đeo kính thường khi có một chuyến bay dài. Đồng thời bạn phải nhỏ thuốc để mắt không bị khô. Tai của bạn bị ù và đau trong khi cất cánh và hạ cánh vì sự chênh lệch áp suất. Bạn có thể nhai kẹo cao su hoặc uống nước để chống lại tình trạng này. Bạn cũng có thể hít vào rồi bịt mũi và đẩy không khí qua tai. Tuy nhiên, phương pháp này không nên sử dụng nếu bạn bị hen suyễn hoặc sổ mũi. Nghẹt mũi: Mũi nghẹt tạo ra nhiều áp lực vào tai của bạn, trong những trường hợp như vậy, bạn nên nhỏ thuốc mũi trước khi hạ cánh. Tuy nhiên, tình trạng viêm xoang và viêm đa khớp sẽ khá nguy hiểm cho chuyến bay. Nếu bạn không thể hủy chuyến bay, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ đễ có cách phòng trừ hiệu quả. Ngồi một chỗ: Trong suốt chuyến bay, sự lưu thông máu của bạn diễn ra chậm hơn. Nếu bạn ngồi mà không có bất kỳ chuyển động nào sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng huyết khối. Hãy làm theo lời khuyên này: Đứng dậy và đi bộ quanh cabin; mặc quần áo thoải mái; bỏ giày ra trong suốt chuyến bay; hãy tập thể dục bằng cách nâng và thả bàn chân của bạn. Uống đồ uống có ga: Nhiệt độ và sự thay đổi áp suất có thể khiến bạn khó chịu. Nước uống có ga kích thích và làm nghiêm trọng quá trình này. Đây là lý do tại sao bạn không nên ăn hoặc uống bất kỳ sản phẩm có ga hoặc có thể gây ra chứng đầy hơi khi ở trên máy bay. Ngồi những hàng ghế phía sau: Mọi người đều biết nguyên tắc: nếu bạn bị say tàu xe, bạn không nên ngồi ở ghế sau. Quy tắc này cũng đúng khi đi máy bay. Để tránh những cảm giác không thoải mái, tốt hơn là chọn ghế ở phía trên. Trước chuyến bay, bạn cũng nên quan tâm đến những gì bạn ăn: không ăn bất cứ thứ gì chiên hoặc chất béo và không uống rượu. Lạm dụng rượu: Đầu tiên, không khí trên máy bay rất khô, uống rượu khiến cơ thể dễ bị mất nước. Thứ hai, rượu làm giảm oxy trong máu dẫn đến sự mệt mỏi và buồn ngủ. Cũng có một ý kiến cho rằng mọi người dễ say rượu hơn khi ở trên chuyến bay. Chạm vào các vật thể xung quanh mà không có lý do gì: Một chiếc máy bay có vô số vi khuẩn. Những hành khách trước có thể để lại bất cứ thứ gì xung quanh chỗ ngồi và trên các bàn ăn. Việc làm vệ sinh sẽ không thể diễn ra sau mỗi chuyến bay, vì vậy tay bạn rất dễ nhiễm khuẩn. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì quá nhiều nếu không cần thiết mà luôn giữ sạch tay của mình. Sử dụng thiết bị điện tử: Đừng cố đăng ảnh trong khi bạn đang ở trên máy bay. Nó quá nguy hiểm! Như bạn biết, cất cánh và hạ cánh là những giai đoạn khó khăn nhất của chuyến bay. Tín hiệu từ thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng vô tuyến và hệ thống định vị, phi công có thể không nghe thấy thông tin được truyền đến. Hãy nhớ rằng khi điện thoại thông minh bị khóa và bạn không sử dụng nó, nó vẫn đang tìm kiếm một mạng di động và tần số của nó có thể chồng chéo với tần số của các thiết bị trên máy bay.

