Đền Cùng giếng Ngọc - điểm đến linh thiêng đầu xuân năm mới

“Dù ai đi lễ bốn phương. Không bằng linh hiển thắp hương đền Cùng". Với những câu chuyện nhiệm màu, linh thiêng được kể bao đời, đền Cùng giếng Ngọc là điểm đến tâm linh thu hút dòng khách thập phương từ muôn nơi đổ về, nhất là dịp đầu xuân năm mới. Đền Cùng thuộc địa phận làng Viêm Xá (còn gọi là làng Diềm), xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là chốn địa linh, hiển ứng thờ Mẫu Tam Phủ từ ngàn xưa. Mẫu ở đây là hóa thân của rừng núi, đất trời, sông biển. Người đã tạo ra và che chở cho sự sống muôn loài. Việc thờ Mẫu linh thiêng là biểu trưng cho nét đẹp tinh thần của người Việt thể hiện lòng biết ơn như cây có cội, như sông có nguồn, như cá về với nước, như con về với mẹ. Tín ngưỡng thờ Mẫu với tất cả sự linh thiêng và ý nghĩa đã trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt bao đời. Khí thiêng đền Cùng còn được hiển linh nơi giếng Ngọc Cá Thần. Theo thần phả cùng văn bia lưu giữ thì giếng Ngọc đã có cách đây cả nghìn năm cùng những huyền tích về “ba cụ cá thần” và sự ngọt lành, trong trẻo của giếng thiêng. Tương truyền, "ba cụ cá thần" là hiện thân của hai nàng công chúa triều Lý là Ngọc Dung và Thủy Tiên cùng một nàng hầu. Theo người dân làng Diềm, dòng nước chảy từ trong núi, thấm qua tầng tầng lớp lớp đá ong đã tạo nên sự trong trẻo, ngọt lành hiếm có. Cũng bởi vậy là người làng Diềm thường dùng nước giếng Ngọc để nấu nước, pha trà, tắm gội. Du khách đến tham quan ngoài lễ đền và thưởng ngoạn phong cảnh thì đều không quên mang theo những chiếc can, chai để múc nước giếng thần với niềm tin về những điều tốt đẹp và muôn sự an lành. Đầm hoa bừng nở khoe sắc đầu xuân tạo nên phong cảnh hữu tình cho khu di tích đền Cùng giếng Ngọc. Đi lễ đền chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Tìm đến chốn cửa chùa đất Phật nhiệm màu, người ta không chỉ cầu khấn những điều tốt lành mà còn tìm lại sự an yên, thanh thản trong tâm hồn, rũ bỏ mọi vướng bận, ưu phiền để đón nhận một khởi đầu mới với niềm vui mới. Đền Cùng giếng Ngọc tấp nập du khách thập phương ghé thăm dịp đầu xuân năm mới.

“Dù ai đi lễ bốn phương. Không bằng linh hiển thắp hương đền Cùng". Với những câu chuyện nhiệm màu, linh thiêng được kể bao đời, đền Cùng giếng Ngọc là điểm đến tâm linh thu hút dòng khách thập phương từ muôn nơi đổ về, nhất là dịp đầu xuân năm mới. Đền Cùng thuộc địa phận làng Viêm Xá (còn gọi là làng Diềm), xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là chốn địa linh, hiển ứng thờ Mẫu Tam Phủ từ ngàn xưa. Mẫu ở đây là hóa thân của rừng núi, đất trời, sông biển. Người đã tạo ra và che chở cho sự sống muôn loài. Việc thờ Mẫu linh thiêng là biểu trưng cho nét đẹp tinh thần của người Việt thể hiện lòng biết ơn như cây có cội, như sông có nguồn, như cá về với nước, như con về với mẹ. Tín ngưỡng thờ Mẫu với tất cả sự linh thiêng và ý nghĩa đã trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt bao đời. Khí thiêng đền Cùng còn được hiển linh nơi giếng Ngọc Cá Thần. Theo thần phả cùng văn bia lưu giữ thì giếng Ngọc đã có cách đây cả nghìn năm cùng những huyền tích về “ba cụ cá thần” và sự ngọt lành, trong trẻo của giếng thiêng. Tương truyền, "ba cụ cá thần" là hiện thân của hai nàng công chúa triều Lý là Ngọc Dung và Thủy Tiên cùng một nàng hầu. Theo người dân làng Diềm, dòng nước chảy từ trong núi, thấm qua tầng tầng lớp lớp đá ong đã tạo nên sự trong trẻo, ngọt lành hiếm có. Cũng bởi vậy là người làng Diềm thường dùng nước giếng Ngọc để nấu nước, pha trà, tắm gội. Du khách đến tham quan ngoài lễ đền và thưởng ngoạn phong cảnh thì đều không quên mang theo những chiếc can, chai để múc nước giếng thần với niềm tin về những điều tốt đẹp và muôn sự an lành. Đầm hoa bừng nở khoe sắc đầu xuân tạo nên phong cảnh hữu tình cho khu di tích đền Cùng giếng Ngọc. Đi lễ đền chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Tìm đến chốn cửa chùa đất Phật nhiệm màu, người ta không chỉ cầu khấn những điều tốt lành mà còn tìm lại sự an yên, thanh thản trong tâm hồn, rũ bỏ mọi vướng bận, ưu phiền để đón nhận một khởi đầu mới với niềm vui mới. Đền Cùng giếng Ngọc tấp nập du khách thập phương ghé thăm dịp đầu xuân năm mới.