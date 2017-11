Nhân viên hàng không tiết lộ những bí mật mà hành khách không biết

Không phải tất cả các lỗi nhỏ được sửa chữa ngay lập tức. Trong thực tế, danh sách những thứ cần kiểm tra trước chuyến bay rất nhiều. Tuy nhiên, có những hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng đến sự an toàn và có thể được giải quyết sau để tránh sự chậm trễ của chuyến bay. Cơ trưởng và cơ phó được phục vụ các suất ăn khác nhau. Nếu một trong số họ bị ngộ độc và không thể lái máy bay, sẽ có một người thay thế. Tuy nhiên, không phải hãng hàng không nào cũng thực hiện điều này. Tại sao lại cấm hút thuốc trên máy bay. Ý kiến chung cho rằng cấm hút thuốc có liên quan đến những lý do hiển nhiên như nguy cơ hỏa hoạn và hút thuốc thụ động. Trên thực tế, lý do thực sự đằng sau lệnh cấm là kinh tế. Không khí trên máy bay được lọc liên tục, và khói thuốc sẽ mài mòn thiết bị nhanh hơn. Tại sao hành khách bị yêu cầu tắt điện thoại di động. Điện thoại có thể tạo ra nhiễu đối với tín hiệu radio, khiến các phi công không nghe được thông tin quan trọng từ người điều phối. Nhân viên hãng hàng không và gia đình họ hàng gần nhất được giảm giá vé máy bay. Nhiều hãng hàng không cung cấp cho nhân viên của họ những chiếc vé rất rẻ hoặc đôi khi còn miễn phí cho bản thân họ, con cái và vợ chồng của họ. Cửa nhà vệ sinh có thể dễ dàng mở ra từ bên ngoài. Có một công tắc đặc biệt trên cánh cửa được che dưới dấu hiệu "Không hút thuốc" hoặc "Bồn vệ sinh". Tất nhiên, điều này không xâm phạm vào sự riêng tư của hành khách mà để có thể mở cửa nếu có ai đó bị bệnh bên trong. Khi nào thì mua được vé rẻ? Người ta tin rằng mua vé sớm hơn thì sẽ rẻ hơn. Đó không phải là sự thật đúng hoàn toàn. Vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy vé có thể rẻ hơn một chút so với bình thường. Hãy lịch sự, và bạn sẽ không hối tiếc. Các tiếp viên hàng không cho biết, bạn càng lịch sự, họ càng sẵn sàng phục vụ bạn. Mặt khác, những người gây rối sẽ không nhận được nhiều hơn mức tối thiểu mà họ có quyền.

