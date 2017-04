Những điều cần lưu ý trước khi đặt vé máy bay

Tìm hiểu về sân bay mà mình sắp đến: Bạn không những phải xem xét kỹ tên và địa điểm của sân bay mà còn phải tính toán tuyến đường từ nơi đó tới khách sạn của bạn nữa. Phương tiện di chuyển đường bộ: Không phải sân bay nào cũng có dịch vụ xe buýt cho du khách, do đó bạn cần lên kế hoạch trước về phương tiện chuyển tiếp. Một số ứng dụng đi nhờ xe như Lyft hay Uber sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Giá vé: Giá vé máy bay thường xuyên biến động, tùy vào thời điểm và vào giá nhiên liệu. Do đó, bạn nên tìm và đặt vé máy bay càng sớm càng tốt để có được mức giá tốt nhất. Thời gian: Nếu chuyến bay của bạn là chuyến bay nối chuyến, hãy tính toán kỹ khoảng thời gian tại điểm trung chuyển. Nếu có thể, hãy đi tham quan một vài địa điểm gần sân bay, thay vì chỉ ngồi giết thời gian tại nhà chờ. Hãng hàng không: Khi lựa chọn hãng hàng không, bạn hãy tham khảo các bài đánh giá về chúng trên những website du lịch nổi tiếng. Đôi khi, một số hãng hàng không giá rẻ sẽ hạn chế số lượng hành lý của bạn, hoặc cắt giảm một số tiện nghi trên máy bay. “Direct” và “Non-Stop”: Thực ra đây là hai khái niệm khác nhau. “Non-Stop” nghĩa là bay không dừng, còn “Direct” nghĩa là không đổi máy bay, tức là sẽ tạm dừng để đón thêm hành khách rồi đi tới điểm cuối cùng. Bạn nên kiểm tra trước chi tiết này để tiết kiệm thời gian cho hành trình của mình. Bảo hiểm: Rất nhiều người thường bỏ qua bảo hiểm khi mua vé máy bay. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt mà bạn nên cân nhắc để trả thêm tiền bảo hiểm, đó là vào mùa gió bão và khi có các vấn đề chính trị như đình công hoặc về việc cấp thị thực... Hộ chiếu: Mỗi quốc gia có những yêu cầu về của hộ chiếu rất khác nhau, và nếu bạn không đáp ứng được những yêu cầu đó, bạn có thể bị từ chối nhập cảnh. Do đó, hãy kiểm tra thật kỹ những yêu cầu về hộ chiếu của điểm đến để chuyến du lịch của bạn được thuận lợi nhất.

Tìm hiểu về sân bay mà mình sắp đến: Bạn không những phải xem xét kỹ tên và địa điểm của sân bay mà còn phải tính toán tuyến đường từ nơi đó tới khách sạn của bạn nữa. Phương tiện di chuyển đường bộ: Không phải sân bay nào cũng có dịch vụ xe buýt cho du khách, do đó bạn cần lên kế hoạch trước về phương tiện chuyển tiếp. Một số ứng dụng đi nhờ xe như Lyft hay Uber sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Giá vé: Giá vé máy bay thường xuyên biến động, tùy vào thời điểm và vào giá nhiên liệu. Do đó, bạn nên tìm và đặt vé máy bay càng sớm càng tốt để có được mức giá tốt nhất. Thời gian: Nếu chuyến bay của bạn là chuyến bay nối chuyến, hãy tính toán kỹ khoảng thời gian tại điểm trung chuyển. Nếu có thể, hãy đi tham quan một vài địa điểm gần sân bay, thay vì chỉ ngồi giết thời gian tại nhà chờ. Hãng hàng không: Khi lựa chọn hãng hàng không, bạn hãy tham khảo các bài đánh giá về chúng trên những website du lịch nổi tiếng. Đôi khi, một số hãng hàng không giá rẻ sẽ hạn chế số lượng hành lý của bạn, hoặc cắt giảm một số tiện nghi trên máy bay. “Direct” và “Non-Stop”: Thực ra đây là hai khái niệm khác nhau. “Non-Stop” nghĩa là bay không dừng, còn “Direct” nghĩa là không đổi máy bay, tức là sẽ tạm dừng để đón thêm hành khách rồi đi tới điểm cuối cùng. Bạn nên kiểm tra trước chi tiết này để tiết kiệm thời gian cho hành trình của mình. Bảo hiểm: Rất nhiều người thường bỏ qua bảo hiểm khi mua vé máy bay. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt mà bạn nên cân nhắc để trả thêm tiền bảo hiểm, đó là vào mùa gió bão và khi có các vấn đề chính trị như đình công hoặc về việc cấp thị thực... Hộ chiếu: Mỗi quốc gia có những yêu cầu về của hộ chiếu rất khác nhau, và nếu bạn không đáp ứng được những yêu cầu đó, bạn có thể bị từ chối nhập cảnh. Do đó, hãy kiểm tra thật kỹ những yêu cầu về hộ chiếu của điểm đến để chuyến du lịch của bạn được thuận lợi nhất.