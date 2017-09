Quảng Nam chuẩn bị tour du lịch phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng và Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tháng 11 tới. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, cơ sở vật chất và các yêu cầu liên quan, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị nhiều chương trình tour du lịch phục vụ bên lề các đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC này.

Trong chuỗi các sự kiện bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC và Tuần lễ cấp cao APEC, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia APEC giao cho tỉnh Quảng Nam xây dựng một số tour du lịch đặc biệt dành cho đại biểu; phu quân, phu nhân lãnh đạo các nền kinh tế APEC; phóng viên báo chí nước ngoài dự đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Những sản phẩm di sản, sông nước hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng tốt với các đại biểu tham dự APEC. (Ảnh: V.Lộc/Báo Quảng Nam)



Theo một số doanh nghiệp tại Hội An, những tour du lịch được lựa chọn giới thiệu tập trung vào các nhóm sản phẩm văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh gắn với làng nghề, tour tuyến sông nước cộng đồng. Theo đó, có 7 nhóm sản phẩm tour du lịch được lựa chọn, gồm: Tour di sản Hội An, di sản Mỹ Sơn, làng nghề, sông nước, Cù Lao Chàm, miền núi và tour phía nam Quảng Nam với lịch trình từ 1 buổi đến 2 ngày 1 đêm. Các tour này sẽ giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, một “không gian văn hóa hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản” tại Hội An cũng đang được xây dựng trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và xung quanh Chùa Cầu để giới thiệu với mọi người.

"Phải tập trung rà soát, nâng cao các sản phẩm du lịch hiện có như đêm phố cổ, phố đi bộ. Nghiên cứu một số sản phẩm du lịch mới. Hội An đã có đề án hình thành “Không gian văn hóa Pháp” tại phố Phan Bội Châu. Sắp tới đây, hình thành “Không gian giao lưu văn hóa Việt Nhật” trong khu phố cổ. Nếu không có trở ngại thì chúng ta sẽ triển khai đề án này vào Tuần lễ cấp cao APEC" - ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Ngoài việc chuẩn bị tour du lịch và xây dựng nội dung phục vụ các hoạt động của quan khách bên lề Tuần lễ cấp cao APEC, công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng được tỉnh Quảng Nam gấp rút triển khai. Các tuyến đường chính từ Đà Nẵng vào Hội An và hệ thống điện đã và đang được nâng cấp. Khách sạn Palm Garden cũng đầu tư nâng cấp hội trường và cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 600 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính.

Ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: "Trước đây chúng ta lo sản phẩm du lịch bình thường, bây giờ là du lịch cao cấp, kể cả hữu hình và vô hình. Hữu hình là mua bán các sản phẩm, còn vô hình là để lại trong tư tưởng của người ta một hình ảnh Hội An đẹp, con người Hội An đẹp, nếp văn hóa Hội An bằng những sản phẩm du lịch"./.