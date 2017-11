Nỗ lực đưa dự án Happyland đạt đúng tiến độ đề ra

Hiện nay, bước đầu dự án Khu phức hợp giải trí - du lịch Happyland Việt Nam nằm trên địa bàn huyện Bến Lức đã hoàn thành một số hạng mục như: khu văn hóa Việt Nam (40ha) nơi được sử dụng để giới thiệu cho bạn bè các đối tác và bạn bè quốc tế về một Việt Nam thu nhỏ với lối kiến trúc, văn hóa dân gian, văn nghệ, ẩm thực làng nghề truyền thống 3 miền đất nước.

Cổng chào Happyland Việt Nam.

Đặc biệt là cụm chợ nổi đặc trưng sông nước Tây Nam bộ, khu vui chơi trẻ em, khu nghĩ dưỡng ven sông Vàm Cỏ và trường đua xe mô tô, ô tô (30ha) chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam...

Vì nhiều lý do khách quan, chủ quan liên quan đến vốn đầu tư, tiến độ dự án đã bị trễ hơn so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo liên tục sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và nhiều đơn vị chức năng có liên quan đã giải quyết được những khó khăn vướng mắc mắc về vốn cũng như thủ tục đưa dự án trở lại đúng tiến độ mà Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra.

Ngay trong sáng cùng ngày, các hạng mục trọng điểm đã được tiếp tục tái khởi động gồm: khu khách sạn 5 sao, khu resort, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm thương mại nằm trong khu phức hợp này.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An cho biết: Dự kiến các hạng mục sẽ được đưa vào sử dụng vào năm cuối 2018 và khi dự án hoàn thành chắc chắn sẽ tăng nguồn ngân sách của tỉnh, tạo sự chuyển biến kinh tế vùng và giải quyết việc làm cho hơn 10 ngàn lao động tại chỗ. /.

