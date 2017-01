Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng nhận phản ánh dịp Tết

Nghe thời sự sáng 22/1

Hôm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang... Chủ tịch nước tặng quà, chúc Tết hộ nghèo tỉnh An Giang VOV.VN - Chủ tịch nước gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang những tình cảm thân thiết, lời chúc vui tươi nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Tối qua, chương trình Tết sum vầy cho Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức cho các công nhân khó khăn đã diễn ra trong không khí đầm ấm vui tươi. Công nhân lao động ấm lòng với “Tết sum vầy“ VOV.VN -"Tết sum vầy" là dịp để lãnh đạo các công ty và người lao động cùng nhau chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, cùng nhau chào đón năm mới... Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân đón Tết sum vầy VOV.VN - Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, thì các hoạt động tinh thần, văn hóa giải trí cũng được tổ chức để phục vụ người lao động.

Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về thái độ phục vụ trong ngày tết của các cán bộ y tế. Ủy ban ATGT Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng dịp Tết 2017 VOV.VN - Người dân có thể phản ánh về tình trạng tăng giá vé, chở quá số người quy định, đón trả khách dọc đường, vi phạm về trật tự ATGT... Bộ Y tế thu phí điện thoại đường dây nóng: Nên cân nhắc VOV.VN -Đường dây nóng của ngành y tế tiếp nhận những thông tin phản ánh từ dân để xây dựng ngành chứ đâu phải một loại dịch vụ mà thu phí.

Việt Nam tiếp tục bán 1,5 triệu tấn gạo cho Philippines. Việt Nam tiếp tục duy trì thị phần xuất khẩu gạo tại Philippines VOV.VN - Từ nay đến hết năm 2018, Việt Nam sẽ duy trì việc cung cấp đến 1,5 triệu tấn gạo mỗi năm cho thị trường Philippines. Thái Lan bán gạo ồ ạt, xuất khẩu gạo Việt sẽ ra sao? Trước việc Thái Lan muốn bán ồ ạt trên 11 triệu tấn gạo, Bộ Công thương đề nghị Bộ Nông nghiệp vào cuộc hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp.

137 người nhập cư trái phép, trong đó có nhiều công dân Việt Nam, đã bị Malaysia bắt giữ. Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư VOV.VN - Giấy phép lao động mới sẽ hết hạn vào ngày 1/11/2017 để đảm bảo hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch.

Đức cam kết sẽ tìm kiếm các thỏa hiệp về các vấn đề thương mại, chi tiêu quốc phòng với tân Tổng thống Mỹ.

Chương trình còn có bình luận: “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: Hoa đào khoe sắc”.