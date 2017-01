Hình ảnh người Việt ở Canada đón Tết đậm đà vị quê hương

Tuy không thể đầy đủ như ở quê nhà, với sự góp công, góp sức của bà con, cái Tết của người Việt xa xứ vẫn “đầy ắp” bản sắc và truyền thống cha ông với mâm ngũ quả, bánh chưng xanh, chả quế, bánh dầy, mứt Tết, bao lì xì, dưa hấu đỏ và nhiều món ăn khác. Bất chấp cái rét âm 20 độ, đông đảo bà con người Việt ở Toronto và Montreal vẫn đoàn tụ với bạn bè, người thân trong Lễ đón Tết ngày 8 và 11/1 vừa qua. Bầu không khí đón Xuân mới Đinh Dậu 2017 rộn ràng với màn múa lân khiến người già đến trẻ nhỏ đều thích thú. Các bà, các chị, các em xúng xính trong tà áo dài khoe sắc bên chồi non, lộc biếc. Tết Đinh Dậu là cái Tết đầu tiên do Hiệp hội Canada – Việt Nam (CVS) phối hợp cùng Đại sứ quán tổ chức. Tết năm nay vì thế đông đảo hơn mọi năm với sự tham gia của Đoàn Nhà hát Tuổi trẻ mang không khí Tết từ Hà Nội đến. Nghệ sỹ đàn bầu Trà My của Nhà hát Tuổi trẻ và em Thanh Tú - sinh viên du học tại Canada song diễn đàn Tranh thật ăn ý dù mới chỉ gặp nhau chưa được nửa ngày. Sau giây phút lắng động, nghẹn ngào khi được thưởng thức những lời ca quen thuộc ba miền, bà con lại có tràng cười sảng khoái vì sự dí dóm nhưng sâu sắc của các nghệ sỹ hài như “Táo quân” Chí Trung, NSƯT Ngọc Huyền. Năm 2017 cũng là năm kỷ niệm 150 năm thành lập Liên bang Canada. Nhiều nghị sỹ và bạn bè Canada đã đến dự Tết của kiều bào. Nghị sỹ Michael Levitt tới chung vui và đọc thư chúc Tết gửi cộng đồng người Việt của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Các Nghị sỹ Quốc hội và bạn bè Canada cũng đến dự Tết của kiều bào tại Toronto. Canada đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường đa văn hóa Canada cũng như đóng góp cho cầu nối giữa Canada với Việt Nam. Ông Bryan Wilfert, nguyên Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Canada – Việt Nam đến chúc Tết bà con. Sau Lễ đón Tết ở Toronto và Montreal ngày 8 và 11/1, ngày 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cũng tổ chức Lễ đón Tết cho bà con kiều bào. Các quan chức bang British Columbia và thành phố Vancouver cũng tới chúc mừng năm mới Đinh Dậu, chụp ảnh cùng ông Phạm Mạnh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (chính giữa) và các nghệ sỹ Việt Nam.

