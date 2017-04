Những ấn tượng đầu tiên về chiếc crossover động cơ hybrid - Kia Niro

Việc sử dụng hệ truyền động hybrid thay cho động cơ diesel mô-men xoắn được dự đoán sẽ mang tính thực tế cao và chi phí chạy thấp. Và Kia Niro đã được sử dụng làm phép thử cho công thức này.

Một chiếc hybrid crossover được cho là lý tưởng với thực tế và chi phí nhiên liệu thấp.

Đây là một "lãnh thổ" hoàn toàn mới với Kia sau nhiều năm quan sát sự tiếp cận chậm rãi của động cơ hybrid đối với thị trường Anh. Và khi Hyundai cho ra mắt thương hiệu nhánh Ioniq, Kia nhận thấy thời cơ đã chín muồi để tấn công vào lĩnh vực này. Kia đã sử dụng nền tảng và hệ truyền động của Ioniq, và đưa vào mẫu xe crossover đang cực kỳ được ưa chuộng.

Về lý thuyết, đây là một bước đi rất thông minh của Kia. Một chiếc crossover với không gian rộng rãi phù hợp cho các gia đình với nhiều hành lý, kết hợp với động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những chiếc xe của đối thủ. Thêm nữa, vì chiếc xe chỉ thải ra 101 g/km khí CO2, nên người sử dụng sẽ không phải trả thuế trong năm đầu tiên, và chỉ 10 Bảng Anh những năm sau đó.

Đây là một lãnh thổ hoàn toàn mới cho Kia.

Lưu ý thêm rằng, dù gói truyền động hybrid không phải là mới với một chiếc xe ô tô, nhưng lại là điều mới mẻ đối với Kia. Toyota đã tốn nhiều lần thử với mẫu Prius để có thể đưa ra một sản phẩm tạo cảm giác bình thường khi lái, vì vậy Kia phải gắng bắt kịp một cách nhanh chóng.

Mức giá khởi điểm là 21.295 Bảng Anh (khoảng 26.000 USD), chiếc Niro đắt đỏ hơn nhiều so với những chiếc xe cùng kích thước - và đắt hơn đáng kể so với những mẫu xe nổi trội của lớp này như chiếc Qashqai. Tuy nhiên, nó rẻ hơn 2.300 Bảng Anh so với chiếc Prius.

Với mức giá khởi điểm 21,295 bảng (khoảng 26,000 USD), chiếc Niro đắt hơn đa phần những chiếc xe cùng kích thước.

Đi kèm với mức giá đó là nhiều tính năng tiêu chuẩn được trang bị. Điều hòa khí hậu hai khu, đèn tự động, hệ thống điều khiển hành trình và hệ thống lái thông minh là tiêu chuẩn với mọi chiếc Niro.

Phiên bản nâng cấp 3 của Niro có thể không phải là chiếc xe được ưa chuộng, nhưng lại là cơ hội tốt để thử nghiệm một loạt các bộ kit của Niro. Những trang bị xa xỉ như sưởi ghế trước và vô-lăng, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch cùng định vị vệ tinh, nệm bọc da, cảm biến đậu xe trước và sau, camera đảo chiều và bộ sạc điện thoại không dây.

Chiếc xe được trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn.

Chiếc xe sử dụng động cơ dầu 1.6 lít chạy trên chu trình Atkinson, và một động cơ điện nhỏ. Chủ yếu, động cơ xăng sẽ cung cấp năng lượng cho xe, với động cơ điện cung cấp mô-men xoắn tức thì, hoặc để hỗ trợ động cơ ở tốc độ hành trình.

Giống với đa số các xe hybrid, chiếc Niro sử dụng pin ion li-thi để lưu trữ điện. Nhưng trong khi những chiếc xe khác dành riêng 1 khoảng không để lưu trữ, thì chiếc Niro lại để pin li-thi ngay dưới ghế sau. Như vậy tức là có 1 khoảng không có thể sử dụng tới 427 lít khi băng ghế sau được sử dụng, và 1.425 lít khi băng ghế sau được gấp lại. Khoảng không này nhỏ hơn một chút so với xe Qashqai, nhưng cũng quá đủ cho 2 valy hoặc những chuyến mua hàng lớn mỗi cuối tuần.

Bằng cách xếp hộp pin bên dưới băng ghế sau, Niro có khoảng để đồ rộng tới 427 lít.

Ấn tượng về chiếc Niro có chút lẫn lộn. Động cơ hybrid của xe cùng hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp hoạt động tốt hơn so với hộp số vô cấp CVT ở đa số các xe hybrid khác. Nhưng bộ giảm tốc đáp ứng lỏng lẻo và khiến người lái cảm thấy bị ngắt kết nối. Kia không tạo được cảm giác thích thú khi lái xe cho người sở hữu Niro.

Khi chạy thử, chiếc Niro cũng không tiết kiệm nhiên liệu như Kia hứa hẹn. Hầu hết những người mua xe SUV lựa chọn động cơ diesel cho hiệu suất cao với mô-men xoắn dễ tiếp cận, vì vậy nếu sự tiết kiệm nhiên liệu không được cải thiện, thì Niro sẽ vấp ngã ở ngay trở ngại đầu tiên./.