Bắt khẩn cấp 3 "ông trùm" đường dây đánh bạc "khủng" 15 triệu USD

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố 19 bị can, trong đó tạm giam 4 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc lên đến 15 triệu USD.

Theo đó, vào lúc 5h30 ngày 9/11, Ban chuyên án gồm Văn phòng Cảnh sát điều tra - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Hương Khê và Công an huyện Thạch Hà đồng loạt ra quân tại 5 địa bàn (TP.Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, thị xã Kỳ Anh), bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị triệt phá

3 đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, là đối tượng cầm đầu đường dây), Bùi Bá Việt (SN 1985, trú tại thị trấn Hương Khê) và Phan Sỹ Hoàng (SN 1991, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà).

Dương Minh Tuấn và Phan Sỹ Hoàng đã bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ tại TP HCM và Hà Nội.

Lực lượng chức năng cũng đã triệu tập 27 người liên quan đến đường dây cá độ “khủng” này.

Khi khám xét khẩn cấp, lực lượng cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật vụ án, trong đó có hơn 300 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định trong thời gian từ ngày 18/9 - 9/11, đường dây cá độ này đã thực hiện cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền là 15 triệu USD, tương đương với 310 tỉ đồng.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi tổ chức của các đối tượng cầm đầu để khởi tố bổ sung về tội “tổ chức đánh bạc”; đồng thời mở rộng vụ án để làm rõ tất cả các đối tượng liên quan./.

