6 dấu hiệu bạn không ăn đủ rau quả

Khó giảm cân: Ăn ít chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy nhanh đói và ăn nhiều hơn, điều này khiến bạn khó giảm cân. Trong rau củ chứa nhiều chất xơ có xu hướng nhai lâu hơn khi ăn và làm giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Nhanh đói: Nếu bạn cảm thấy đói một hoặc hai giờ sau khi ăn, rất có thể là vì bạn không có đủ chất xơ trong bữa ăn. Ăn nhiều chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn so với bữa ăn nhiều carbohydrat. Nên dùng rau quả cho bữa tối để dạ dày no lâu, dễ tiêu hóa và đào thải độc tố dễ dàng vào sáng hôm sau. Táo bón: Đây là dấu hiệu rõ nhất khi không ăn đủ rau, củ quả. Thiếu chất xơ gây cảm giác đầy hơi do các chất dư thừa không thể đào thải ra ngoài. Cảm thấy mệt mỏi: Khi ăn nhiều carbohydrat đơn, bạn dễ bị tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Cơ thể sau đó sản xuất nhiều insulin hơn gây ra sự tiêu hao năng lượng, gây cảm giác mệt mỏi. Thay đổi lượng đường trong máu: Một bữa ăn với nhiều chất xơ sẽ giúp lượng đường trong máu tăng lên ở tốc độ chậm hơn và vì thế cần bổ sung thực phẩm tươi, đậu, gạo nâu và các thực phẩm giàu chất xơ khác vào khẩu phần ăn hằng ngày. Dễ bị bầm tím: Chỉ cần vết sẹo nhỏ do vấp té hay trầy xước, chỗ đau của bạn dễ bị bầm tím và đau hơn bình thường. Nguyên nhân có thể do bạn ăn ít rau củ, thiếu hụt vitamin C có thể gây vết thâm tím nặng hơn bình thường bởi vitamin này giúp sản sinh collagen. Thiếu vitamin C, các mạch máu dễ bị tổn thương hơn.

