Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hoá để nâng cao sức khoẻ

Quả việt quất có nhiều chất chống oxy hoá, giàu các loại vitamin và khoáng chất khác. Chúng giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương não, ung thư, cholesterol cao và các bệnh liên quan đến tuổi tác và cũng có tác dụng chống lão hóa. Sôcôla đen giàu chất chống oxy hoá như flavanols và polyphenol thực sự tốt cho trái tim của bạn. Các nghiên cứu cho thấy loại có hơn 70% là caccao rất có lợi cho sức khoẻ. Tuy nhiên, cần thận trọng khi ăn sôcôla vì chúng cũng có lượng calo cao. Nho tím: Các chất chống oxy hoá có trong nho đỏ hoặc nho tím được cho là cung cấp các chất có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư và bệnh tim. Chúng cũng có tác dụng chống lão hóa. Thay thế các món ăn vặt bằng nho tím để cải thiện sức khỏe của bạn. Đậu thận chứa nhiều chất chống oxy hoá và chất đạm cơ, không có cholesterol và ít chất béo. Cho thêm chúng vào trong salad, bánh mì hoặc bạn cũng có thể nấu canh đậu. Quả nam việt quất có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và hiệu quả được gọi là flavonoids. Hợp chất này rất hữu ích trong việc chống lại các gốc tự do nguy hiểm trong cơ thể. Ăn trái nam việt quất thường xuyên để duy trì sức khỏe. Nho khô là một nguồn chống oxy hoá tuyệt vời vì nó có chứa anthocyanins giúp tăng năng lượng. Để cung cấp cho cơ thể đủ liều lượng chất chống oxy hoá hàng ngày bạn nên ăn nho khô hàng ngày hoặc ăn cùng yến mạch hay cho chúng vào sinh tố. Lúa mạch: Các tính chất chống oxy hoá của lúa mạch giúp tăng cường năng lượng và cung cấp cho sức mạnh cho cơ thể. Lúa mạch được ngâm và nảy mầm làm mức độ oxy hóa tăng lên và nó cũng trở nên dễ tiêu hóa vì vậy giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bông cải xanh: Các chất chống oxy hoá như carotenoid, lutein, zeaxanthin và beta-carotene có trong bông cải xanh giúp chống ung thư. Ăn bông cải xanh hấp được cho là cực kỳ có lợi đối với sức khoẻ. Cà chua chứa 3 loại chất chống oxy hoá cần thiết - lycopene, vitamin C và vitamin A. Trong số đó, vitamin C là chất chống oxy hoá quan trọng nhất giúp cải thiện sức khoẻ. Ăn cà chua nấu chín giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Óc chó rất tốt cho sức khoẻ vì chúng chứa một lượng lớn chất chống oxy hoá - polyphenol. Chúng cũng không chứa cholesterol, ít natri và cần được tiêu thụ hàng ngày.

Quả việt quất có nhiều chất chống oxy hoá, giàu các loại vitamin và khoáng chất khác. Chúng giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương não, ung thư, cholesterol cao và các bệnh liên quan đến tuổi tác và cũng có tác dụng chống lão hóa. Sôcôla đen giàu chất chống oxy hoá như flavanols và polyphenol thực sự tốt cho trái tim của bạn. Các nghiên cứu cho thấy loại có hơn 70% là caccao rất có lợi cho sức khoẻ. Tuy nhiên, cần thận trọng khi ăn sôcôla vì chúng cũng có lượng calo cao. Nho tím: Các chất chống oxy hoá có trong nho đỏ hoặc nho tím được cho là cung cấp các chất có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư và bệnh tim. Chúng cũng có tác dụng chống lão hóa. Thay thế các món ăn vặt bằng nho tím để cải thiện sức khỏe của bạn. Đậu thận chứa nhiều chất chống oxy hoá và chất đạm cơ, không có cholesterol và ít chất béo. Cho thêm chúng vào trong salad, bánh mì hoặc bạn cũng có thể nấu canh đậu. Quả nam việt quất có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và hiệu quả được gọi là flavonoids. Hợp chất này rất hữu ích trong việc chống lại các gốc tự do nguy hiểm trong cơ thể. Ăn trái nam việt quất thường xuyên để duy trì sức khỏe. Nho khô là một nguồn chống oxy hoá tuyệt vời vì nó có chứa anthocyanins giúp tăng năng lượng. Để cung cấp cho cơ thể đủ liều lượng chất chống oxy hoá hàng ngày bạn nên ăn nho khô hàng ngày hoặc ăn cùng yến mạch hay cho chúng vào sinh tố. Lúa mạch: Các tính chất chống oxy hoá của lúa mạch giúp tăng cường năng lượng và cung cấp cho sức mạnh cho cơ thể. Lúa mạch được ngâm và nảy mầm làm mức độ oxy hóa tăng lên và nó cũng trở nên dễ tiêu hóa vì vậy giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bông cải xanh: Các chất chống oxy hoá như carotenoid, lutein, zeaxanthin và beta-carotene có trong bông cải xanh giúp chống ung thư. Ăn bông cải xanh hấp được cho là cực kỳ có lợi đối với sức khoẻ. Cà chua chứa 3 loại chất chống oxy hoá cần thiết - lycopene, vitamin C và vitamin A. Trong số đó, vitamin C là chất chống oxy hoá quan trọng nhất giúp cải thiện sức khoẻ. Ăn cà chua nấu chín giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Óc chó rất tốt cho sức khoẻ vì chúng chứa một lượng lớn chất chống oxy hoá - polyphenol. Chúng cũng không chứa cholesterol, ít natri và cần được tiêu thụ hàng ngày.