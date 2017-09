Các triệu chứng đau tim thường xảy ra ở phụ nữ

Đau ở lưng, cổ và cánh tay: Cơn đau này có thể tiến triển nặng hơn, dai dẳng hoặc đột ngột. Nó cũng có thể đánh thức bạn dậy vào giữa đêm. Do đó, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn nhận thấy những triệu chứng bất thường này. Đau dạ dày hoặc ốm: Đôi khi, phụ nữ có thể gặp áp lực ở vùng bụng và điều này có thể dẫn đến những cơn đau ở dạ dày Đổ mồ hôi lạnh: Mồ hôi lạnh là một trong những triệu chứng phổ biến ở phụ nữ. Nếu bạn thường toát nhiều mồ hôi ngay cả khi đang nghỉ ngơi, không vận động nhiều hãy lập tức tới bệnh viện để được tư vấn và làm xét nghiệm. Khó thở: Nếu bạn đang gặp vấn đề về tim, việc thở của bạn cũng trở nên khó khăn hơn, dẫn tới cảm giác vô cùng khó chịu. Thực tế, khó thở được khởi phát hoặc nặng lên bởi sự gắng sức và gây ra tăng áp lực nhĩ trái và tĩnh mạch phổi hoặc giảm oxy máu. Chóng mặt luôn khiến bạn khó chịu và là dấu hiệu suy nhược cơ thể nhưng cũng có thể là triệu chứng của cơn đau tim. Choáng, mờ mắt và thậm chí là ngất sẽ xảy ra nếu như nhịp tim bất thường kết hợp giảm đáng kể huyết áp và cung lượng tim đặc biệt khi bạn đang đứng thẳng. Mệt mỏi: Ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi trong một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và không thể làm được những hành động đơn giản. Đây là một dấu hiệu mà bạn cần chú ý đến hệ thống tim mạch của mình. Đau tức ngực: Triệu chứng đáng lo ngại nhất của một cơn đau tim thường là đau ngực. Tuy nhiên, ở phụ nữ thường xuất hiện triệu chứng đau ngực do áp lực, ăn no hay chỉ đơn giản là cảm giác khó chịu. Những triệu chứng đó có thể chỉ đơn giản là dấu hiệu mệt mỏi nhưng cũng rất có thể là nguy cơ gây đau tim nên bạn cần tới gặp bác sĩ để phát hiện và điều trị sớm.

