Những lợi ích tuyệt vời khi ăn quả na

Ngăn ngừa hen suyễn: Số lượng lớn Vitamin B6 có trong quả na giúp giảm viêm phế quản và bảo vệ bạn khỏi bệnh hen. Ngăn ngừa đau tim: Một số thói quen không lành mạnh có thể làm suy yếu sức khoẻ của bạn, dẫn đến bệnh tim mạch. Quả na có thể giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh. Hàm lượng magiê trong na bảo vệ trái tim khỏi các cơn đau tim và cũng có thể giúp thư giãn các cơ. Hơn nữa, Vitamin B6 trong trái na có thể giúp ngăn ngừa việc thu homocystein, cũng làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Giảm nguy cơ mắc tiểu đường: Bệnh tiểu đường được xem là kẻ giết người hàng đầu trên thế giới. Bằng cách ăn na, bạn có thể ngăn ngừa bệnh căn bệnh này. Chất xơ có trong trái cây này giúp hấp thụ lượng đường trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp II. Vitamin C trong quả na sẽ điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường. Hơn nữa, hàm lượng magiê và kali trong hoa quả này giúp sản xuất insulin, có thể điều chỉnh hàm lượng glucose trong cơ thể. Hỗ trợ tiêu hóa: Trái cây tuyệt vời này rất hữu ích trong việc hỗ trợ tiêu hóa và cũng rất hiệu quả trong việc điều trị chứng khó tiêu. Nó loại bỏ chất độc ra khỏi ruột, giúp ruột hoạt động đúng cách. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến dạ dày như viêm dạ dày, loét, trào ngược axit và ợ nóng được ngăn ngừa bằng cách ăn trái cây này. Một quả na vừa có chứa khoảng 6 gam chất xơ ăn kiêng, giúp giảm táo bón. Giảm Cholesterol: Hàm lượng niacin và chất xơ trong quả na làm giảm cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Nó cũng ngăn ngừa sự hấp thu cholesterol trong ruột. Đồng thời na cũng ngăn ngừa các gốc tự do tấn công lipid. Giúp kiểm soát huyết áp: Cà chua có chứa một tỷ lệ cân bằng của natri và kali, điều này sẽ giúp điều chỉnh và kiểm soát sự biến động huyết áp trong cơ thể. Mức magiê cao trong trái cây này có thể làm giãn các cơ trơn của tim, làm dịu các cơn co giật và chuột rút, do đó ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Điều trị thiếu máu: Na giàu calo, đồng và sắt, do đó tạo ra nguồn dinh dưỡng lớn cho những người thiếu máu. Đồng và sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin nên quả này được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ mang thai. Tăng cường hệ miễn dịch: Na là nguồn cung cấp chất chống oxy hoá tự nhiên, Vitamin C. Vitamin này được biết đến với tính chống viêm và tăng cường miễn dịch. Chỉ ăn một phần trái cây này trong chế độ ăn uống mỗi ngày cũng có thể chống lại các tác nhân gây bệnh tốt hơn. Nó loại bỏ các gốc tự do có hại ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa bạn khỏi nhiều loại bệnh khác nhau. Cung cấp năng lượng và giúp tăng cân: Na được chứng minh là một nguồn năng lượng tuyệt vời, nó giúp chống lại sự kiệt sức và loại bỏ sự yếu cơ. Ngoài ra, đối với những người đang mong muốn tăng cân, quả na là một trái cây lý tưởng. Na chứa calorie, kích thích sự thèm ăn của bạn. Bạn càng cảm thấy ngon miệng, càng có nhiều thực phẩm bạn tiêu thụ và dễ tăng cân hơn. Tuy nhiên, đối với người béo phì, không nên ăn nhiều trái cây này. Tốt cho mắt: Sự phong phú của Vitamin A & Vitamin C trong trái cây này làm cho nó rất có lợi cho mắt, giúp bạn có một thị lực khỏe mạnh. Hơn nữa, riboflavin và vitamin B2 có trong na giúp tiêu diệt các gốc tự do, từ đó giúp ngăn ngừa bất kỳ vấn đề liên quan đến mắt.

