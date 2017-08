Iraq không kích tiêu diệt 68 tay súng IS tại khu vực giáp Syria

Các máy bay chiến đấu của Iraq đã không kích 4 cứ điểm của tổ chức IS tại thị trấn al-Qaim, tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad 480km về phía Tây Bắc. Trong đó, 2 cuộc không kích đầu tiên đã phá hủy thành công một kho vũ khí của IS tại khu phố Nahdha và một khu vực sản xuất chất nổ và bom xe, đồng thời tiêu diệt được 45 tay súng.

Khói lửa bốc lên sau một đợt không kích IS ở Iraq. Ảnh: Reuters

Các cuộc không kích đã diễn ra vài giờ sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar và các khu vực lân cận từ tay tổ chức IS – tuyến đường tiếp tế và rút lui quan trọng của IS tại Iraq tới thành trì của tổ chức này tại Syria, là thành phố Raqqa.

Trong một diễn biến liên quan, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, Tướng Stephen Townsend ngày 31/8 cho biết, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, có thể vẫn còn sống và đang lẩn trốn tại khu vực trung tâm thung lũng sông Euphrates nằm giữa Iraq và Syria.

Theo Tướng Townsend, sau 1 năm tìm kiếm, nhiều khả năng thủ lĩnh IS không có ở Mosul, Tal Afar và Raqqa. Theo một số thông tin tình báo thì al-Baghdadi vẫn còn sống và đang bị liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu truy tìm.

Ông Townsend cho biết thêm, hiện Mỹ đang giữ liên lạc với Nga nhằm tránh xảy ra các cuộc xung đột trong tương lai, trong bối cảnh nhiều lực lượng đang cùng tiến quân về nơi được cho là thành trì cuối cùng của IS ở khu vực biên giới Iraq - Syria./.