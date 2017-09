Không động binh nhưng Mỹ sẵn sàng siết chặt trừng phạt Triều Triên

Trong cuộc điện đàm ngày 6/9 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hành động quân sự chống Triều Tiên không phải là lựa chọn đầu tiên và ông đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và mạnh mẽ qua điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói: “Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn làm một điều gì đó và chúng tôi chờ xem liệu ông ấy có thể thực hiện hay không.

Nhưng chúng tôi sẽ không dung thứ cho những gì đang diễn ra tại Triều Tiên. Tôi tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đồng ý với tôi 100%. Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm rất rất thẳng thắn và mạnh mẽ”.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin ngày 6/9 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, trong đó nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên trì với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Sau liên tiếp các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 1 tuần, Mỹ ngày 6/9 đã đề nghị Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên và phong tỏa tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-un.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo cũng kêu gọi cấm xuất khẩu hàng dệt may và ngừng các khoản thanh toán cho người lao động Triều Tiên ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào thứ Hai tới để bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Phía Mỹ đang nhất quyết trừng phạt Triều Tiên sau tuyên bố thử thành công bom H của nước này hôm 3/9 vừa qua.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm qua cho biết nếu Liên Hợp Quốc không thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên, Bộ này sẵn sàng đệ trình Tổng thống Donald Trump ký mệnh lệnh hành chính, theo đó, trừng phạt bất cứ nước nào có quan hệ thương mại với Triều Tiên.

Cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các nước tăng cường nỗ lực áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, buộc nước này dừng những hoạt động thử vũ khí.

Toàn bộ 29 đại sứ NATO đã nhất trí thông qua tuyên bố trên, trong đó khẳng định tất cả các nước cần thực thi những lệnh trừng phạt sẵn có của Liên Hợp Quốc một cách triệt để và minh bạch, đồng thời tăng cường đưa ra những biện pháp dứt khoát buộc Triều Tiên từ bỏ con đường gây đe dọa và bất ổn.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: “Những biện pháp trừng phạt Triều Tiên đã được nhất trí tại Liên Hợp Quốc và điều vô cùng quan trọng là các biện pháp trừng phạt này được thực thi đầy đủ. Bởi vì, hành động của Triều Tiên đòi hỏi sự phản ứng thống nhất trên toàn cầu.

Do đó chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tuần thủ tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, cũng như từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa, kiềm chế các vụ thử tên lửa và cam kết đối thoại tích cực. Trong khi đó, các nước cần tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên”.

Nhiều nhà ngoại giao cho rằng những tuyên bố của Mỹ và NATO nhằm vào những đối tác thương mại của Triều Tiên, điển hình là Trung Quốc cùng một số nước châu Phi – các quốc gia được cho là đang chần chừ trong việc áp đặt trừng phạt.

Nếu được thông qua, nghị quyết mới do Mỹ đề xuất sẽ gây ảnh hưởng lớn tới ngành dệt may của Triều Tiên, lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ hai sau khoáng sản. Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Triều Tiên trong năm 2016 đạt 752 triệu USD, gần 80% hàng dệt may của nước này được xuất sang Trung Quốc.

Với Hàn Quốc, nước này tiếp tục tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn, với tình huống bảo vệ đảo tiền tiêu gần vùng biển phía Tây giáp biên giới với Triều Tiên.

Trong thông báo ngày 7/9, Bộ Tư lệnh lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài từ ngày 5/9-7/9, được tiến hành cả ngày lẫn đêm tại đảo Baengnyeong.

Cuộc tập trận tập trung vào việc kiểm tra khả năng phòng thủ các đảo ở khu vực phía Tây Bắc và sẵn sàng chiến đấu trong những tình huống cụ thể khi cần thiết.

Cũng trong ngày 7/9, lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác song phương nhằm đối phó với những mối đe dọa của Bình Nhưỡng đối với an ninh khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 3 (EEF) được tổ chức tại thành phố Vladivostok thuộc khu vực Viễn Đông của Nga.

Tại cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy sự hợp tác trong vấn đề Triều Tiên. Trong đó, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh cam kết tăng cường củng cố mối quan hệ với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn ‘thiết lập các mối quan hệ mới và hướng tới tương lai trong nhiều lĩnh vực”./.

