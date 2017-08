Những câu chuyện thấm đẫm tình người trong siêu bão Harvey

Mẹ chấp nhận hy sinh tính mạng để cứu con gái 3 tuổi

Cảnh sát bang Texas cho biết, một phụ nữ 41 tuổi đã thiệt mạng khi đang tìm cách cứu bản thân và cô con gái 3 tuổi bị cuốn trôi trong cơn lũ do bão Harvey gây ra tại Beaumont.

Một em bé may mắn được cứu trong siê bão Harvey. Ảnh: Reuters

Cũng theo lời cảnh sát bang Texas, khi phát hiện ra thi thể của người phụ nữ này, họ nhận thấy bé gái 3 tuổi vẫn còn sống và đang bám chặt vào thi thể mẹ em.

Trước đó, bà mẹ 41 tuổi này đã lái xe chở con gái tránh những khu vực bị nước lũ càn quét. Khi tìm được một nơi cao ráo để đỗ xe, bà đưa con gái mình tìm đường đến nơi trú ẩn an toàn nhưng không may trên đường đi, cả 2 người gặp phải một đợt nước lũ lớn cuốn trôi xuống một mương thoát nước lớn.

Cũng chính tại đó, 2 nhân viên cảnh sát cùng 2 thợ lặn thuộc lực lượng cứu hộ bơi xuồng cao su qua đó đã phát hiện ra 2 mẹ con. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Beaumont Carol Riley cho biết: “Cả hai mẹ con đã ngâm mình trong nước lạnh quá lâu. Khi chúng tôi tìm thấy bé gái, bé vẫn bám chặt vào mẹ. Mẹ bé đã tìm mọi cách để bé nổi lên trên mặt nước”.

Các nhân viên cứu hộ cho biết, khi đó, mẹ cô bé đã không còn dấu hiệu của sự sống còn cô bé vẫn có chút phản ứng nhưng thân nhiệt đã giảm nhiều. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Sĩ quan cảnh sát giúp cả gia đình thoát nạn

Phó Cảnh sát trưởng hạt Harris Rick Johnson đã “gây bão” trên mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh ông ôm hai em bé trong tay ở bên ngoài một ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ ở Houston kèm dòng chú thích: “Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình”. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn sau đó, ông Johnson nói: “Tôi yêu thích công việc của mình và muốn giúp đỡ mọi người”.

Hình ảnh Phó Cảnh sát trưởng hạt Harris Rick Johnson khi đang làm nhiệm vụ "gây bão" trong cộng đồng mạng Houston. Ảnh: ABC News

Ông Johnson kể lại: “Ngôi nhà [nơi ông bế 2 em bé trong bức ảnh-ND] bị ngập rất sâu lúc tôi đang đi qua khu vực đó để kiểm tra xem mọi người có ổn không và có ai bị kẹt hay bị thương trong mưa lũ hay không”. Đột nhiên, người mẹ xuất hiện và nói với ông rằng bà cần ông giúp đỡ để có thể thu gom đồ đạc chạy lũ. Ông Johnson nói với bà rằng: “Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ bế 2 đứa trẻ”.

Sau đó, ông bế 2 đứa trẻ thoát ra khỏi ngôi nhà bị ngập nước lũ và đưa chúng đến chiếc xe cứu hộ đậu sẵn ở nơi an toàn của ông. Ông vui vẻ đùa với 2 bé rằng, nếu chúng có ống thở, chúng hoàn toàn có thể đùa nghịch trong biển nước mênh mông.

“Cả hai bé đều lạnh run người nên tôi bế chúng đặt vào trong xe và trấn an chúng rằng, tôi sẽ quay lại ngay với chúng. Tôi vội vã quay lại ngôi nhà đó và đưa cả cha mẹ chúng cùng con chó lên xe theo tôi đi cứu những người khác”, ông Johnson nói. Sau khi chạy được một vòng cứu hết những người kẹt lại trong mưa lũ, ông đưa họ đến một trạm xăng nơi những chiếc xe bus chờ sẵn để đưa họ đến nơi sơ tán an toàn.

Cũng theo ông Johnson, kể từ khi bão Harvey càn quét qua bang Houston gây thiệt hại nặng nề cả về người và của tại đây, ông và các đồng nghiệp của mình phải làm việc từ 12-14 giờ/ngày để chuyển thực phẩm đến những khu vực bị chìm quá sâu trong nước lũ.

Ông Johnson cho biết, ông chưa bao giờ nghĩ rằng tấm hình mà ông chia sẻ lại “gây bão” trên mạng xã hội. Ông cảm thấy vui vì nhiều người đã trân trọng những gì ông đã làm trong siêu bão Harvey. Tuy nhiên, ông chia sẻ: “Tôi đã “nổi tiếng” nhờ bức hình này nhưng xin mọi người hãy nhớ rằng, các đồng nghiệp của tôi còn vất vả hơn tôi nhiều lần”.

Sửng sốt vì cảnh trước và sau siêu bão Harvey ở Texas (Mỹ) VOV.VN - Siêu bão Harvey gần như đã nhấn chìm cả thành phố Houston (Texas, Mỹ) trong khi dự báo thời tiết tuần này tiếp tục có lượng mưa cao hơn 1m nữa.

Mở cửa hàng đón người vô gia cư do bão Harvey

Trong khi hầu hết các cửa hàng tại Houston đóng cửa để tránh bão thì ông Jim McIngvale- chủ một cửa hàng bán nội thất- lại mở rộng cửa hàng của mình để tiếp nhận hàng trăm người bị mất nhà cửa do bão Harvey.

Hành động mang đậm tính "Mạnh Thường Quân" của ông McIngvale trong siêu bão Harvey được rất nhiều người hết lời ca ngợi. Ảnh: Reuters

Ông McIngvale đăng tải thông tin chính thức về việc này lên mạng xã hội vào cuối tuần qua và ngay trong đêm đầu tiên đã có tới 400 người xin trú chân tại đây. Ông McIngvale cũng lên Facebook kêu gọi những người khác làm như mình.

“Khi bão Harvey quét qua, tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ chỉ kéo dài 1 ngày. Sau đó, khi quay trở lại làm việc sau bão, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn trên khắp bang Texas và quyết định rằng, tốt nhất là tôi nên mở cửa hàng để tiếp đón những người vô gia cư”, ông McIngvale.

Không chỉ cung cấp chỗ tạm trú, ông McIngvale cùng các tình nguyện viên còn nấu cả bữa sáng, trưa và tối cho những người trú tạm ở nhà ông. “Tôi là một người Công giáo toàn tòng và tôi luôn cố gắng làm những điều đúng đắn cũng như tìm cách giúp đỡ mọi người”, ông McIngvale chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên, ông McIngvale thể hiện tinh thần “Mạnh Thường Quân” của mình. Trước đó, sau khi siêu bão Katrina đổ bộ vào New Orleans hồi năm 2005, ông New Orleans đã mở cửa hàng của mình để tiếp nhận 200 người bị mất nhà cửa do bão./.

