Cận cảnh: Hàng trăm CĐV Bastia xuống sân hành hung các cầu thủ Lyon

Mới đây, trong trận đấu thuộc vòng 33 Ligue 1 giữa Bastia với Lyon. Các CĐV đội chủ nhà đã vào sân tấn công cầu thủ Lyon, khi họ đang khởi động (Ảnh: AFP). Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã vào cuộc để can thiệp (Ảnh: AFP). CĐV quá khích của đội chủ nhà đuổi đánh các cầu thủ Lyon (Ảnh: AFP). Sau khi ổn định an ninh, trận đấu giữa Bastia với Lyon được diễn ra (Ảnh: AFP). Tuy nhiên, các CĐV của Bastia vẫn không buông tha cho đội khách. Những thành phần quá khích vẫn lao vào tấn công các cầu thủ Lyon (Ảnh: AFP). Chưa dừng lại ở đó, nhưng CĐV quá khích còn vào hẳn đường hầm để "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với các cầu thủ Lyon. Bởi vậy, trận đấu này đã bị hủy bỏ sau đó (Ảnh: AFP). Sau khi trận đấu bị hủy bỏ, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, khi nhóm người quá khích chờ xe buýt của đội khách để tấn công (Ảnh: AFP). Đây là lần thứ 2 trong tuần này, trận đấu có sự góp mặt của Lyon xảy ra bạo loạn. Trước đó, ở trận đấu thuộc vòng tứ kết Europa League với Besiktas, các CĐV của Lyon với Besiktas đã đánh nhau khiến trận đấu bị hoãn gần 50 phút (Ảnh: AFP). http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/xMWQRJDYkQLy8UZVeuKg/2017_04_17/Clip_CDV_Bastia_danh_cau_thu_lyon_MFPF.mp4

Mới đây, trong trận đấu thuộc vòng 33 Ligue 1 giữa Bastia với Lyon. Các CĐV đội chủ nhà đã vào sân tấn công cầu thủ Lyon, khi họ đang khởi động (Ảnh: AFP). Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã vào cuộc để can thiệp (Ảnh: AFP). CĐV quá khích của đội chủ nhà đuổi đánh các cầu thủ Lyon (Ảnh: AFP). Sau khi ổn định an ninh, trận đấu giữa Bastia với Lyon được diễn ra (Ảnh: AFP). Tuy nhiên, các CĐV của Bastia vẫn không buông tha cho đội khách. Những thành phần quá khích vẫn lao vào tấn công các cầu thủ Lyon (Ảnh: AFP). Chưa dừng lại ở đó, nhưng CĐV quá khích còn vào hẳn đường hầm để "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với các cầu thủ Lyon. Bởi vậy, trận đấu này đã bị hủy bỏ sau đó (Ảnh: AFP). Sau khi trận đấu bị hủy bỏ, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, khi nhóm người quá khích chờ xe buýt của đội khách để tấn công (Ảnh: AFP). Đây là lần thứ 2 trong tuần này, trận đấu có sự góp mặt của Lyon xảy ra bạo loạn. Trước đó, ở trận đấu thuộc vòng tứ kết Europa League với Besiktas, các CĐV của Lyon với Besiktas đã đánh nhau khiến trận đấu bị hoãn gần 50 phút (Ảnh: AFP).