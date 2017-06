Chuyển nhượng MU ngày 27/6: Matic và Fabinho cùng cập bến Old Trafford

Bản tin chuyển nhượng ngày 27/6 của MU có những thông tin sau: Matic chuẩn bị kiểm tra y tế ở MU Trang Goal đưa tin, Nemanja Matic sẽ kiểm tra y tế tại MU vào ngày mai, trước khi chính thức ký hợp đồng vào cuối tuần này. Được biết, mức phí chuyển nhượng trong thương vụ này rơi vào khoảng 35-40 triệu Bảng. Matic chỉ là phương án 3 của MU The Telegraph cho hay, MU đã thất bại trong việc theo đuổi Dier và Nainggolan, trước khi chuyển hướng sang chiêu mộ Nemanja Matic. Nguyên nhân là do Tottenham quyết giữ Dier đến cùng, còn Nainggolan không muốn mạo hiểm rời AS Roma. MU sẽ mua cả Fabinho lẫn Matic Theo Goal, MU sẽ chiêu mộ cả Fabinho lẫn Nemanja Matic trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Bởi lẽ, cầu thủ người Brazil được nhắm đến cho vị trí hậu vệ cánh tại sân Old Trafford, chứ không phải vai trò tiền vệ trung tâm như ở AS Monaco. Tottenham thẳng thừng từ chối MU Theo The Sun, Chủ tịch Tottenham - Daniel Levy đã từ chối mọi đề nghị hỏi mua Harry Kane. Phía đội bóng thành London quyết tâm giữ tiền đạo chủ lực của mình đến cùng. Morata quyết tâm đến MU Tờ Marca tiếp tục cập nhật diễn biến thương vụ Alvaro Morata sang MU. Theo đó, chân sút người Tây Ban Nha đã quyết định đến Old Trafford và sẽ ra thông báo chính thức trong vài ngày tới. Phía Real Madrid cũng sẵn lòng để tiền đạo 24 tuổi ra đi, do sắp có được Kylian Mbappe. Vợ Morata theo dõi Instagram của MU Cô vợ mới cưới Alice Campello của Alvaro Morata mới đây đã bấm nút “theo dõi” MU trên Instagram. Đây là tín hiệu củng cố thông tin, Alvaro Morata chuẩn bị chuyển sang khoác áo Quỷ đỏ. Mourinho cố gắng giữ chân Darmian Matteo Darmian đang muốn chuyển sang khoác áo Juventus nhằm đảm bảo suất chính ở ĐT Italia dự World Cup 2018. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đang tìm cách thuyết phục hậu vệ này ở lại sân Old Trafford. Ryan Giggs khuyên Wayne Rooney ở lại MU Cựu danh thủ Ryan Giggs đưa ra lời khuyên với Wayne Rooney trên kênh Sky Sports: “Ở tuổi anh ấy, không thể trận nào cũng ra sân thi đấu, nhưng vẫn có thể chơi 25-30 trận/mùa và đóng góp cho đội bóng. Nếu Wayne Rooney thích nghi với điều này, tôi không thấy lý do nào để anh ấy rời MU”.

