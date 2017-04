Biếm họa 24h: Trọng tài hoa mắt giúp Real “vớ bẫm” trước Bayern

Trung vệ Juventus- Chiellini lo lắng trước “bầy cá mập”- Messi, Neymar và Suarez. (Ảnh: Goal) Trọng tài Viktor Kassai đã “tiếp tay” giúp Real đánh bại Bayern với tỷ số 4-2 khi 2 lần công nhận bàn thắng ở thế việt vị của Ronaldo. (Ảnh: Just toon it) Ronaldo là “khắc tinh” của Bayern. (Ảnh: Troll bóng đá) Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành nỗi khiếp sợ với thủ thành Manuel Neuer. (Ảnh: Troll bóng đá) Ronaldo - nỗi khiếp sợ của hàng thủ Bayern và cả trời Âu. (Ảnh: Troll bóng đá) Xabi Alonso và Philipp Lahm đã chơi trận đấu cuối cùng tại Champions League khi Bayern thua chung cuộc 3-6 Real sau hai trận tứ kết lượt đi và về. (Ảnh: Troll bóng đá) Mourinho “cao tay” khi dùng Herrera và Rojo khóa chặt 2 “ngòi nổ” Hazard và Costa khiến Chelsea phải đón nhận thất bại 0-2 trước MU. (Ảnh: Zezo) Tiền vệ của MU- Ander Herrera nhận danh hiệu “trói chặt Hazard” sau trận thắng 2-0 của Quỷ đỏ với Chelsea. (Ảnh: Abdosh) Ander Herrera khiến Chelsea lo lắng trong cuộc đua Premier League khi bị Tottenham rượt đuổi. (Ảnh: Bein) Alexis Sanchez gồng mình "cõng" Arsenal. (Ảnh: Just toon it)

