Xe công vụ, xe biển xanh vi phạm giao thông phải xử lý nghiêm

Xử lý nghiêm xe công, xe biển xanh vi phạm an toàn giao thông để làm gương cho người dân. Đó là giải pháp được ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đề xuất tại sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I/2017.

Thời gian qua, có một thực trạng là khi vi phạm và bị cảnh sát giao thông giữ lại để xử lý, hầu hết các cán bộ công chức, viên chức nhà nước đều gọi điện thoại “cầu cứu”.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ cương quyết xử lý xe công vụ, xe biển xanh vi phạm giao thông. (Ảnh minh họa: Internet)

Đặc biệt là đối với các xe công, xe biển xanh, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhiều khi phải miễn cưỡng tha lỗi cho người vi phạm vì phải nghe những cuộc điện thoại gọi đến để đề nghị can thiệp xử lý vi phạm an toàn giao thông.

Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần có chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, chiến sỹ can thiệp, tác động tới lực lượng làm nhiệm vụ. Song thực trạng trên vẫn diễn ra, không chỉ trong lĩnh vực xử lí hành chính vi phạm trật tự an toàn giao thông mà còn nhiều lĩnh vực khác. Vẫn còn hiện tượng gọi điện can thiệp để xử lý nhẹ hoặc tha cho các lỗi vi phạm an toàn giao thông của các cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Quảng Ninh: 46 xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cơ quan đăng kiểm không đăng kiểm cho xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ và 35 xe chưa đổi biển. Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, cần phải tăng cường xử lý vi phạm của xe biển xanh, phương tiện công, của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

“Đối với các trường hợp phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông gửi thông tin về cơ quan quản lý công chức viên chức, gửi cho thường trực ban ATGT tại địa phương đó có trách nhiệm chuyển đến tổ dân. Ban ATGT cũng phải nêu rõ, trong số các vi phạm đã có bao nhiêu vi phạm của cán bộ công chức, viên chức và phải có danh sách kèm theo”, ông Diện chỉ đạo./.