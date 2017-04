Hành trình vây bắt nghi can đâm tài xế taxi cướp tài sản

Khoảng 6h30 sáng nay (11/4), lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45), thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi. (Ảnh: Zing) Khoảng 21h ngày 9/4, sau khi đâm liên tiếp tài xế taxi Đỗ Cao Thương để cướp 1,2 triệu đồng, cơ quan điều tra đã đưa Huynh vào "tầm ngắm". Tuy nhiên, ngay sau đó tên này đã men theo đường mòn trốn vào rừng núi nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Để tiếp cận được Huynh, lực lượng cảnh sát hình sự của tỉnh phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My chia làm 3 vòng vây ráp. Những trinh sát tham gia quá trình truy bắt được lệnh mặc thường phục, đóng giả làm người dân để tránh sự nghi ngờ của hung thủ. (Ảnh: Công an cung cấp) Rạng sáng 11/4, sau nhiều giờ theo dấu, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Huynh khi hắn đang tìm cách trở về nhà lấy hành trang để bỏ trốn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tài xế taxi bị đâm trọng thương Trước đó, vào tối 9/4 một khách hàng điện đến tổng đài hãng xe taxi Mai Linh, chi nhánh Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuê một chiếc taxi đi từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My khoảng 60 km. Taxi biển kiểm soát 92A-07707 do tài xế Đỗ Cao Thương điều khiển. Trong ảnh: Vết máu vương khắp trong xe taxi bị nạn (Ảnh: Người Lao động) Lái xe đón khách tại đường Hùng Vương chở lên Bắc Trà My, khi xe chạy đến thôn 4, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My thì bị hành khách rút dao đâm và lấy đi 1,2 triệu đồng. Trong ảnh: Xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My), nơi vụ án xảy ra. Ảnh: Google Maps./.

Khoảng 6h30 sáng nay (11/4), lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45), thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi. (Ảnh: Zing)

Khoảng 21h ngày 9/4, sau khi đâm liên tiếp tài xế taxi Đỗ Cao Thương để cướp 1,2 triệu đồng, cơ quan điều tra đã đưa Huynh vào "tầm ngắm". Tuy nhiên, ngay sau đó tên này đã men theo đường mòn trốn vào rừng núi nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Để tiếp cận được Huynh, lực lượng cảnh sát hình sự của tỉnh phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My chia làm 3 vòng vây ráp. Những trinh sát tham gia quá trình truy bắt được lệnh mặc thường phục, đóng giả làm người dân để tránh sự nghi ngờ của hung thủ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Rạng sáng 11/4, sau nhiều giờ theo dấu, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Huynh khi hắn đang tìm cách trở về nhà lấy hành trang để bỏ trốn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tài xế taxi bị đâm trọng thương

Trước đó, vào tối 9/4 một khách hàng điện đến tổng đài hãng xe taxi Mai Linh, chi nhánh Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuê một chiếc taxi đi từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My khoảng 60 km. Taxi biển kiểm soát 92A-07707 do tài xế Đỗ Cao Thương điều khiển. Trong ảnh: Vết máu vương khắp trong xe taxi bị nạn (Ảnh: Người Lao động) Lái xe đón khách tại đường Hùng Vương chở lên Bắc Trà My, khi xe chạy đến thôn 4, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My thì bị hành khách rút dao đâm và lấy đi 1,2 triệu đồng. Trong ảnh: Xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My), nơi vụ án xảy ra. Ảnh: Google Maps./.