Nóng trong ngày:Chiêu độc của nữ nghi can vụ tài xế taxi chết trong xe

1. Vụ tài xế taxi chết trong xe: Phạm Thị Kim Loan (47 tuổi) khai, đêm 25/3, y lên xe taxi do ông H. ( SN 1966, quê Long An, ngụ Q.Gò Vấp) lái. Trên đường đi, Loan “buông lời bay bướm” gợi mở và nói ông H. ghé điểm bán hàng tạp hoá mua 4 lon bia, 1 gói bò khô. Rạng sáng 26/3, Loan yêu cầu tài xế đậu xe ở góc tối trong hẻm 74 Tam Châu, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức để cả hai nhâm nhi. Lợi dụng lúc ông H. không để ý, Loan bỏ thuốc mê vào lon bia của ông H. khiến nạn nhân mê man, bất tỉnh. Sau đó, Loan lấy tiền và 1 ĐTDĐ của tài xế H. rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Loan cho người tình chiếc ĐTDĐ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. 2. Vụ cắt tai, hành hung cô gái dã man giữa TP HCM: Liên quan đến vụ em Nguyễn Thị Ngọc Trúc (SN 2001, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) bị cắt tai, đánh đập dã man ở TP HCM, diễn biến mới nhất là hiện Công an quận Tân Bình, TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án, trong đó cũng đã xác định được nguyên nhân khiến nhóm gần 20 thanh niên kéo đến truy sát thiếu nữ trong quán trà sữa. Trong ảnh: Ngọc Trúc bị thương rất nặng, khâu 14 mũi chân mày mắt trái. Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là từ mâu thuẫn trong việc đòi 700.000 đồng tiền sửa xe của 2 nhóm bạn, Hằng và Trúc xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau khiến 3 người bị thương. 3. Vụ giáo viên “tố” bị phụ huynh cắn đứt tai: Theo lời kể của chị P.T.T.H. (trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), sau khi xảy ra mâu thuẫn với cô giáo B.T.H. T. (SN 1987, trú tại phố Nhà Thờ, TP Hải Dương), ngay trong tối 21/3, chị đến trung tâm để hỏi nguyên do sự việc nên dẫn đến xô xát. Trong lúc hoảng loạn, chị cắn nhưng cũng không biết mình cắn vào đâu. Sự việc có camera của câu lạc bộ ghi lại, hiện nay Công an đang thu giữ làm bằng chứng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cô T. đi viện, đồng thời có đưa tiền viện phí tại chỗ để khắc phục hậu quả nhưng cô giáo không nhận. Về phần chị T. cũng bị rách tay, sai khớp tay, thân thể nhiều chỗ bị thâm tím phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Trong ảnh: Khu vực lớp học xảy ra vụ việc. 4. Đôi nam nữ vào nhà nghỉ ở TP Hạ Long cùng lượng lớn ma túy: Công an phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh nhận được tin báo có một đối tượng nam giới khoảng gần 30 tuổi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Móng Cái về Hạ Long. Ngay sau đó, Công an phường đã bố trí lực lượng để xác định đối tượng này. Đến 2h ngày 1/4, lực lượng chức năng xác định đối tượng ở Hạ Long và thống nhất phương án, phân công lực lượng bám sát đối tượng. Đến 5h cùng ngày, đối tượng đón một phụ nữ ở khu vực ngã tư Loong Toòng rồi đi vào nhà nghỉ T.M thuộc phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Xác định 2 đối tượng ở phòng 303, lực lượng Công an đã tổ chức vây bắt thành công. Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hiên (SN 1989, trú tại TP Hải Phòng) và Đặng Thị Phương (SN 1994, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). 5. Vụ gọi 35 giang hồ đi giải cứu “người tình”: Nguyễn Thanh Tuấn (tức “Mun”, 41 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương) gặp lại bạn gái cũ tên L.T.Q.C. (32 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) trong tiệc sinh nhật. Sau đó, Tuấn khống chế chị C. đưa đến khách sạn để quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị C. không đồng ý và báo tin cho người tình là Tốt đến cứu. Bực tức, Tốt liền gọi điện cho Hồng Minh Tính nhờ gọi thêm khoảng hơn 30 “đàn em” mang hung khí đi ô tô đến TP Thủ Dầu Một để giải cứu người tình. Khi các đối tượng trên chuẩn bị hỗn chiến thì lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn vụ việc. Trong ảnh: Tang vật công an thu giữ. 6. Người phụ nữ chọc vào mặt cán bộ phường ở Hà Nội: Ngày 4/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Mai Thị Hương (SN 1971, trú ở tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó Hương đã dùng bút đâm vào mặt ông Đàm Văn Duy, cán bộ đô thị UBND phường Thạch Bàn đang làm nhiệm vụ giành lại vỉa hè hôm 22/3./.

