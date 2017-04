Hiện trường nam thanh niên bị truy sát tử vong

Đêm 8/4, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Trong ảnh, công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an TPHCM) Theo đó, chiều cùng ngày, một người lạ mặt dùng dao truy đuổi, đâm trúng lưng nam thanh niên tên H (SN 1994, tạm trú huyện Hóc Môn), khiến người này gục xuống đất trên đường Ấp Đông 1-2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Khi người dân chạy đến thì phát hiện anh H đang thoi thóp bên vũng máu, nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, mất khá nhiều máu nên nạn nhân không qua khỏi. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Một phụ nữ khoảng 45 tuổi nhà đối diện hiện trường cho biết thời điểm đó, bà thấy nạn nhân tay ôm vòng sau lưng, dáng đi xiêu vẹo. “Tôi thấy thanh niên đi tới nhưng cứ tưởng là tụi trẻ đánh nhau nên vội kéo cửa lại. Vài phút sau người ở ngoài hô hoán anh ta ngất xỉu. Tôi mở cửa ra thì thấy một người mặc áo đỏ, dáng thấp gầy rời đi”, nhân chứng kể. (Ảnh: VnExpress) Hiện Công an đang truy xét hung thủ gây án. (Ảnh: Zing) Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. (Ảnh: Zing)

