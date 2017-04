Những vụ cướp tiệm vàng rúng động thời gian qua

Năm 2013, ở Thái Nguyên cũng xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Trưa 30/5/2013, Bùi Văn An (31 tuổi, ở Bắc Giang) đi xe máy tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) tìm cơ hội cướp tài sản. Sau khi cầm xem số nhẫn vàng trọng lượng gần 2 lượng, An chạy ra cửa, phóng xe máy bỏ trốn. Hơn một tuần sau, ngày 9/6, An quay lại hiệu vàng. Hắn đội mũ bảo hiểm, rút súng đe dọa khiến chủ tiệm bỏ chạy. Tên cướp dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét được hơn 13 cây vàng. An bị bắt giữ sau đó