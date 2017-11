Nóng 24h: Lời khai của giúp việc đánh, tung hứng bé gần 2 tháng tuổi

1. Vụ bé gần 2 tháng tuổi bị bạo hành: Theo khai nhận ban đầu, bà Nguyễn Thị Hàn (tên thường gọi là Hoàn, trú xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) được một gia đình ở phường Quang Trung (TP Phủ Lý) thuê làm giúp việc gần 2 tháng trước. Từ ngày 20 đến 22/11, bà đã 3 lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà. (Ảnh: Zing) “Cháu khóc, tôi dỗ không được, trong lúc không giữ được bình tĩnh nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu ”- người phụ nữ 58 tuổi nói. Bà Hàn khai nhận việc đánh bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài. Thời điểm bé gái bị tung lên cao rồi nhiều lần là vào chiều 22/11. (Hình ảnh cắt từ camera ghi lại sự việc) 2. Con trai mua độc chất cyanua hạ sát cha cùng người hàng xóm: Khai nhận tại cơ quan điều tra, Thạch Văn Nghĩa (ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) cho biết bị liệt hai chân vào năm 17 tuổi, không thể lao động. Hàng ngày Nghĩa thường bị cha là ông Chí la mắng nên Nghĩa nuôi ý định sẽ giết chết cha mình. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần, Nghĩa lên mạng tìm hiểu và đặt mua độc chất cyanua, với giá 3,8 triệu đồng. Sau đó, Nghĩa mang về nhà. Trong ảnh: nghi phạm Nghĩa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN) Sáng 23/8, Nghĩa lén bỏ độc chất này vào hũ rượu mà cha ruột hay uống. Trưa cùng ngày, ông Chí rủ người hàng xóm đi thăm đồng ghé nhà uống rượu. Khi cả hai vừa uống hết ly rượu đầu tiên thì bất tỉnh và tử vong sau đó. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh" TTXVN) 3. Cảnh sát đột kích, hàng trăm tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” chạy tán loạn: Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, tối 23/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Phòng Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an TP.HCM chia làm nhiều tổ đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính 8 địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở khu vực các quận trung tâm thành phố. (Ảnh: Vnexpress) Trong đó, tại nhà hàng Jolly nằm trên đường Lê Lai (Q.1, TPHCM), khi đoàn kiểm tra ập đến có hơn 100 cô gái ăn mặc hở hang đang phục vụ “các quý ông ham vui”. Thấy cảnh sát, các "chân dài " tìm cách bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, tất cả đều bị giữ lại để kiểm tra hành chính. (Ảnh: Công an TPHCM) Cuối buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ các nhà hàng này về hàng loạt các lỗi vi phạm như kinh doanh karaoke không phép, không có hợp đồng nhân viên nữ ngồi tiếp khách, các phòng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.... (Ảnh: Tiền Phong) 4. Giết người cướp tài sản khi mua dâm: Ngày 23/11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lương Xuân Trang (25 tuổi, trú thôn 3, xã Krông Jing, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về ba tội danh "giết người", "cướp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: Tuổi Trẻ) 5. Đang ngồi tù, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin tiếp tục bị truy tố: Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 23/11 cho biết, cơ quan này vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT quản trị Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin – sau này là SBIC) về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: CAND)./.

5. Đang ngồi tù, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin tiếp tục bị truy tố: Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 23/11 cho biết, cơ quan này vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT quản trị Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin – sau này là SBIC) về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: CAND)