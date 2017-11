Nóng 24h: Nguyên nhân gây sốc vụ giết người, phi tang xác dưới cống

3. “Hỗn chiến” vì mâu thuẫn trong làm ăn, 4 thanh niên nhập viện: Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra vụ nhóm 4 thanh niên “hỗn chiến” xảy ra ở xã Đồng Trạch. Bước đầu, cơ quan Công an khởi tố bị can Trần Quốc Nam (30 tuổi, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Do các đối tượng còn lại đang nhập viện điều trị vết thương, sau khi xuất viện, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ án. Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra vụ nhóm 4 thanh niên “hỗn chiến” xảy ra ở xã Đồng Trạch. Bước đầu, cơ quan Công an khởi tố bị can Trần Quốc Nam (30 tuổi, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Do các đối tượng còn lại đang nhập viện điều trị vết thương, sau khi xuất viện, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ án.